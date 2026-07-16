Es gleicht einer Sisyphusarbeit. Das vollständige Befüllen des Adress-, Gebäude- und Wohnungsregisters (AGWR) in der Stadt Graz ist extrem aufwändig. Entsprechend schleppend geht es voran, trotz aller Bemühungen und zusätzlichen Personals, das man dafür aufgenommen hat. Gestartet ist man mit nicht einmal acht Prozent aller Gebäude, die vollständig erfasst waren, Ende 2024 konnte man den Wert auf 9,6 Prozent steigern, Ende 2025 waren es 10,6, mittlerweile ist man bei rund elf Prozent angelangt.

Aber das ist immer noch zu wenig, um sinnvollerweise die Leerstandsabgabe einzuführen. Das ist das erklärte Ziel der aktuellen Koalition, das aber am lückenhaften Register scheitert. Und es dürfte auch noch einige Zeit dauern: Als Referenz gilt im Grazer Rathaus Innsbruck, das die Abgabe bei einem Wert von 30 Prozent im AGWR eingeführt hat. Davon ist Graz noch weit entfernt.

Das könnte zur kuriosen Situation führen, dass die blau-schwarze Landesregierung das Gesetz zur Leerstandsabgabe längst wieder abgeschafft hat, bevor es die linke Stadtkoalition in Graz einführen konnte. Dabei war die Forderung der Grazer SPÖ seinerzeit einer der Auslöser dafür, dass die alte schwarz-rote Landeskoalition den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt hatte, eine Abgabe auf leerstehende Wohnungen einzuheben.

Der Bedarf wäre gegeben, wie ein Testgebiet in Graz zeigt: Rund um den Ruckerlberggürtel hat man alle Daten erhoben und kam 2023 auf eine Leerstandsquote von 13,5 Prozent.