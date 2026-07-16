Am 11. Juni träumten noch 48 Mannschaften vom großen Triumph in Kanada, Mexiko und in den USA. Nun sind nur noch zwei Mannschaften übrig. Spanien und Argentinien duellieren sich im allerletzten Spiel der größten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten in New Jersey um den Thron des Weltfußballs.

Nach dem großen Andrang beim Spiel Österreich gegen Spanien wird vor dem Amthof in Feldkirchen erneut gemeinsam Fußball geschaut. Am Sonntag, dem 19. Juli, wird dort das Finale zwischen Argentinien und Spanien live übertragen. Organisiert wird das Public Viewing von Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) gemeinsam mit Silke Saringer vom Café Amthof und Martin Tamegger, Obmann des SV Feldkirchen.

Tamegger, Saringer und Gräfling (von links) © KK/Privat

Los geht es bereits um 19 Uhr mit Getränken und Snacks, ab 20 Uhr startet die Vorberichterstattung. Der Anpfiff zum Finale erfolgt um 21 Uhr. „Die Stimmung beim Österreich-Spiel war wirklich großartig. Dass so viele Menschen gekommen sind, zeigt ganz klar: Die Feldkirchnerinnen und Feldkirchner wünschen sich mehr solcher gemeinsamen Aktivitäten in unserer Innenstadt“, betont Gräfling. Gerade Fußball lebe vom gemeinsamen Mitfiebern: „Ein Finale wie Argentinien gegen Spanien schaut man nicht einfach nur – man erlebt es gemeinsam. Und genau dafür ist der Platz vor dem Amthof ideal.“

Bei Schlechtwetter geht‘s hinein

Auch die Zusammenarbeit der Organisatoren habe hervorragend funktioniert. „Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam mit Silke Saringer und Martin Tamegger so kurzfristig wieder ein Public Viewing auf die Beine stellen konnten. Das zeigt, was möglich ist, wenn alle unkompliziert zusammenhelfen.“

Silke Saringer freut sich ebenfalls auf einen stimmungsvollen Fußballabend: „Wir sorgen wieder für Getränke, Snacks und eine gute Atmosphäre. Jetzt hoffen wir nur noch auf ein spannendes Finale.“ Martin Tamegger ergänzt: „Fußball verbindet – und genau das hat man beim letzten Public Viewing gespürt. Deshalb unterstützen wir als SV Feldkirchen diese Veranstaltung sehr gerne.“ Bei Schlechtwetter wird die Übertragung in den Amthof verlegt.