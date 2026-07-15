Monsignore – über diesen päpstlichen Ehrentitel darf sich seit Mittwoch, dem 15. Juli, der Feldkirchner Dechant Erich Aichholzer freuen. Bei einem Essen mit Bischof Josef Marketz, dem Generalvikar und dem Kanzler wurde Aichholzer offiziell das Dekret übergeben. „Ich durfte auch drei Personen mitnehmen. Meine Schwester, meinen Bruder und meinen Schwager habe ich daher eingeladen, um das Ganze familiärer zu gestalten“, sagt Aichholzer

Der Titel wird vom Papst vergeben und kann nur verliehen werden, wenn man vorgeschlagen wird. In der Regel müssen Priester das 65. Lebensjahr vollendet haben. „Der Titel ist natürlich eine große Ehre für mich. Aber es ist auch eine Auszeichnung für die Gemeinde. Der letzte Monsignore in Kärnten wurde, meines Wissens, vor 15 Jahren ernannt, daher ist es eine große Freude für mich und mein Dekanat“, betont Aichholzer. Ab Jänner 2014 schränkte Papst Franziskus die Vergabe des Titels stark ein, Papst Leo XIV steht dem Ganzen wohl offenherziger gegenüber. „Diese ehrenhafte Auszeichnung motiviert mich, so weiterzumachen wie bisher. Ich werde versuchen, meinem Auftrag weiterhin gerecht zu werden.“

Werdegang

Den Entschluss, Priester zu werden, fasste der gebürtige St. Veiter als 22-Jähriger, nachdem er vorher vier Jahre als Büroangestellter tätig gewesen ist. Vor der Entscheidung war er allerdings noch hin und hergerissen. Sollte er weiter in einem Büro malochen oder den Weg Gottes beschreiten? Eine Pilgerreise nach Rom und das Attentat auf Papst Johannes Paul II. stimmten Aichholzer aber um.

Aichholzer in jungen Jahren © Hammerschlag

1986 trat er dann in das damals noch gemeinsame Priesterseminar der Erzdiözese Salzburg und der Diözese Gurk-Klagenfurt ein. Das Studium der Theologie absolvierte er an der Universität in Salzburg. Nach seiner Priesterweihe 1993 in Klagenfurt wirkte Aichholzer bis 1996 als Kaplan in Obervellach. Anschließend war er von 1996 bis 2003 Provisor in Stall. Von 2003 bis 2012 war Aichholzer für die Pfarren St. Gertraud im Lavanttal und Prebl verantwortlich. Überdies war er von 2004 bis 2012 Dechant des Dekanats Wolfsberg.

Seit 2012 ist Aichholzer Pfarrer in Ossiach und Provisor in Glanhofen und St. Nikolai bei Feldkirchen. Die Funktion des Dechants des Dekanats Feldkirchen hat er seit 2013 inne. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Aichholzer 2008 zum Bischöflichen Geistlichen Rat und 2011 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt