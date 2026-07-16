Seit fast zehn Jahren ist klar: Hart bei Graz braucht ein neues Rüsthaus für die Freiwillige Feuerwehr. Zusätzliche Einsatzfahrzeuge wurden in der stark wachsenden Gemeinde im Grazer Umland in den letzten Jahren angeschafft, das bestehende Rüsthaus ist dafür aber längst zu klein geworden. Am Donnerstag war es nun endlich so weit: In Anwesenheit von LH-Vize Manuela Khom (ÖVP) und Vertretern und Vertreterinnen der Gemeindepolitik fand der feierliche Spatenstich für das neue Gebäude statt.

Nach einem geeigneten Standort für die neue Heimat der Freiwilligen Feuerwehr wurde bereits ab 2017 gesucht. 2022 legte sich die Gemeinde dann fest: Südlich der Park&Ride-Anlage Pachern wurde ein geeignetes Grundstück gekauft und umgewidmet. Die Einreichplanung übernahm mit dem Architekten Alfred Wolf (Bürgerliste Hart bei Graz) ein Mitglied des Gemeinderats. Beim Vergabeverfahren für den Totalunternehmervertrag setzte sich die Firma Granit Bau durch. Begleitet wurde die lange Vorgeschichte des Projekts immer wieder von politischen Misstönen im Ort.

5,2 Millionen Euro

Der Neubau wird eine Bruttogeschossfläche von 1300 Quadratmetern aufweisen. Er wird unter anderem fünf Garagen, ein Schulungszentrum und einen 22 Meter hohen Schlauchturm beherbergen , wo auch wichtige Handgriffe für die Lift- und Schachtrettung trainiert werden können. Die Dächer werden begrünt und mit Photovoltaikanlagen versehen. Die Kosten für den Neubau wurden in der Vergangenheit mit 5,2 Millionen Euro angegeben.

„Mit dem Neubau entstehen moderne und zukunftsorientierte Räumlichkeiten, die den Anforderungen eines zeitgemäßen Feuerwehrdienstes gerecht werden und optimale Voraussetzungen für Einsätze, Ausbildung und Kameradschaft bieten“, unterstrich Bürgermeister Franz Tonner (ÖVP) beim Spatenstich.