Seit rund zwei Jahrzehnten wünscht sich Hart bei Graz einen Anschluss an die Südautobahn. Letztes Jahr hat das Thema Fahrt aufgenommen, bis es im November 2025 dann grünes Licht aus Wien gab: Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) bzw. die Asfinag gaben bekannt, dass man die Auf- und Abfahrt für die A2 Südautobahn in Hart gemeinsam mit dem Land Steiermark, der Gemeinde Hart und dem Unternehmen Knapp als „Nachbar“ vorantreiben wolle.

Jetzt hat die steirische Landesregierung einen nächsten Schritt gesetzt – mit einer Absichtserklärung, die alle Partner am Donnerstag unterzeichnet haben. Diese bekunden darin den Willen zur Umsetzung der Anschlussstelle unter Zugrundelegung der Kostenteilung, fasst Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) zusammen, die davon überzeugt ist, dass „mit dem Neubau dieser Anschlussstelle für die regionale Wirtschaft eine wichtige Anbindung an das hochrangige Straßennetz gewährleistet und der Wirtschaftsstandort Steiermark gestärkt“ wird. Und nicht zuletzt: „Sie wird aber auch die Bevölkerung vom Verkehr massiv entlasten.”

Ein Viertel der 21,8 Millionen zahlen Hart und Knapp

In der Absichtserklärung geht man von einer Investition für die Anschlussstelle in der Höhe von 21,8 Millionen Euro aus. Die Asfinag soll davon die Hälfte tragen, das Land ein Viertel und das restliche Viertel teilen sich Hart bei Graz und die Firma Knapp AG auf.

Für die Asfinag heißt es nun nach Unterzeichnung der Absichtserklärung durch die Vertragsparteien sowie der Finanzierungsfreigabe durch das Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur, dass man die Planungen zum Vorprojekt fortsetzen wird und danach die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitserklärung (UVP) einleitet. Abhängig von der Dauer der notwendigen Verfahren wie eben einer UVP erscheine ein Baustart ab frühestens 2031 realistisch, heißt es.

Graz befürchtet Mehrbelastung im Osten

Im benachbarten Graz ist man über die Pläne für den Autobahnanschluss in Hart wenig glücklich, fürchtet man doch eine erhebliche Mehrbelastung beim Autoverkehr in den angrenzenden Grazer Bezirken St. Peter, Waltendorf und Ries. Man hat bereits angekündigt, sich in der UVP zum Projekt stark einbringen zu wollen. Es sei tatsächlich „wichtig, dass es für eine zusätzliche Verkehrsbelastung in den östlichen Grazer Bezirken eine gute und nachhaltige Lösung im Sinne der Bevölkerung braucht”, sagt auch Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gemeindereferentin Manuela Khom. Zugleich spricht sie aber auch von einem „wichtigen Impuls für die Gemeinde und den Wirtschaftsstandort im Osten von Graz“. Gerade in einer wirtschaftlich starken und dynamischen Region brauche es eine moderne und leistungsfähige Verkehrsanbindung für die Betriebe.