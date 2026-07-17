Isolde Pugganig organisiert seit 13 Jahren ihr Charity-Golfturnier im Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee. Jahr für Jahr bringt sie Golfer, Sponsoren und Unterstützer für den guten Zweck zusammen – und sammelt Spenden für den Förderkreis Onkologie St. Veit.

Auch die 13. Auflage des Benefizturniers war wieder ein voller Erfolg. Dank der großen Unterstützung konnte Pugganig einen Spendenscheck über 4400 Euro an den Förderkreis Onkologie übergeben. „Seit 13 Jahren setzt sich Isolde Pugganig mit besonderem Engagement für unseren Förderkreis ein. Diese Verlässlichkeit und ihr persönlicher Einsatz verdienen größten Respekt. Ohne Menschen wie sie wären viele Unterstützungsleistungen für Betroffene nicht möglich“, bedankt sich Franz Siebert, Obmann des Förderkreises Onkologie.

Der Förderkreis unterstützt krebskranke Patienten am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit dort, wo rasch und unbürokratisch Hilfe gebraucht wird. Darüber hinaus werden Projekte und medizinische Weiterentwicklungen finanziert, die den Betroffenen unmittelbar zugutekommen. Was vor 13 Jahren mit einer Idee begann, ist heute eine liebgewonnene Tradition. Für Pugganig steht dabei nicht der sportliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die Freude, gemeinsam mit vielen engagierten Menschen etwas Gutes zu bewirken.