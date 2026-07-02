Am 1. Juli ging ein langersehnter Wunsch in Erfüllung – der Wunsch einer eigenen Ordination. Petra Hatzenbichler wechselte nach 17 Jahren im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit in den niedergelassenen Bereich.

In ihren 17 Jahren im Krankenhaus absolvierte sie ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Vor ihrem Abgang fungierte sie als Oberärztin in der Abteilung für Innere Medizin. Mit 1. Juli übernahm sie die Kassenstelle von Gabriele Archimandritis, die jahrelang für die St. Veiter eine offene Tür hatte. „Es war mir schon immer ein Anliegen, eines Tages niedergelassen und selbstständig zu arbeiten“, erklärt Hatzenbichler.

Besonderen Wert legt sie auch auf die menschliche Komponente. Bei ihr soll man gut aufgehoben sein. „Besonders wichtig ist mir eine ehrliche und transparente Kommunikation.“ Erreichbar ist Hatzenbichler fortan unter der Nummer 04212/46770. Man findet sie in der Anton-Reichel-Straße 22. Bei ihrer Ordination handelt es sich um eine Kassenstelle, bei der auch Führerscheinuntersuchungen angeboten werden. Zusätzlich ist sie Wahlärztin für Innere Medizin.

In ihrer Freizeit macht sie gerne Unternehmungen mit ihren Kindern oder trifft Freunde. Außerdem hat sie ein eher außergewöhnliches Hobby: „Ich backe gerne Sauerteigbrot“, verrät sie schmunzelnd. Zudem ist sie auch als Gemeinde- und Feuerwehrärztin tätig.