Der Mann, der diesmal schweigsam als Angeklagter vor dem Bezirksgericht Voitsberg sitzt, gibt Rätsel auf. Selbst der Bewährungshelfer, der ihn begleitet, ist überfragt. Er ist beratungsresistent, sieht seine Schuld nicht ein, ist überdies wortkarg und doch ist er offenbar beziehungsfähig. Denn bei seiner jüngsten Wahnsinnsfahrt saß seine frisch gebackene Ehefrau auf dem Beifahrersitz.

Fünf Vorstrafen hat er bereits. Sexueller Missbrauch, Einbruchsdiebstahl, Betrug – die Liste an Verfehlungen ist lang. Vor nicht allzu langer Zeit bekam er fünf Monate unbedingt wegen eines Urkundendelikts aufgebrummt. „Und dann“, ruft die Richterin ungewöhnlich energisch in den Saal, „nur sieben Wochen später, fahren Sie mit dem Auto und liefern sich mit der Polizei eine irrwitzige Verfolgungsjagd. Sie haben Autos waghalsig überholt, sind mit irrem Tempo durch die Stadt und das alles mit Ihrer Ehefrau auf dem Beifahrersitz und ohne, dass Sie überhaupt eine Lenkerberechtigung haben.“

Scharfe Rede der Richterin

Der Mann sitzt gebeugt vor der Richterin, vermeidet den Augenkontakt, erwidert nichts. „Sagen Sie, warum haben Sie überhaupt ein Auto angemeldet, wenn Sie gar keinen Führerschein haben? Ist Ihnen denn alles egal?“ – keine Antwort. Erst am Parkplatz des Bahnhofs Voitsberg endete die Jagd, der Mann wehrte sich gegen die Polizisten und musste mit Handschellen abgeführt werden. Der Wagen wurde mit Radklemmen fixiert. „Aber anstatt zu kooperieren, haben Sie einen Ausweis von den Beamten gefordert und geschrien, dass das ein Nachspiel haben werde. Wissen Sie überhaupt, was Sie da angestellt haben? Sie haben grob fahrlässig gehandelt, die öffentliche Sicherheit gefährdet.“

Die Richterin schüttelt den Kopf. „Ich war sprachlos, als der Strafantrag auf meinen Tisch geflattert ist. Was fällt Ihnen ein? Eine derartige Horrorfahrt hinzulegen. Da hätte es Tote geben können. Sind Sie denn völlig wahnsinnig? Was geht in Ihrem Kopf vor? Wir sind alle auf Straßen unterwegs, wie kommen wir dazu? Wenn es da Verletzte gibt, sitzen Sie ganz woanders.“ Jetzt folgt eine erste Reaktion. „Ich weiß“, sagt der Angeklagte. Und: „Alles was ich sagen kann, ist: Es tut mir leid. Es war ein Scheiß.“ – „Noch einmal, wozu brauchen Sie ein Auto, wenn Sie keinen Führerschein haben?“ – Keine Antwort – „Wann haben Sie sich das Auto zugelegt?“ – „Keine Ahnung.“ – „Zu welchem Zweck haben Sie ein Auto?“ – „Dazu mache ich keine Angaben.“

Saftige Strafe

Die Ehefrau gibt an, von dem fehlenden Führerschein nichts gewusst zu haben, „sonst hätte ich ja niemals zugelassen, dass er fährt". Der Bewährungshelfer schaltet sich ein: Er habe mit dem Mann darüber gesprochen, darüber, dass er Riesenglück hatte und er sich Lebensziele suchen solle. Denn so könne es nicht weitergehen. Wird es auch nicht. Zu den fünf Monaten unbedingter Haftstrafe kommen nun zwei weitere dazu. Nachsatz der Richterin: „Und eine Therapie ist auch absolut nötig.“