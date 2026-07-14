Acht Vorstrafen hat der Angeklagte bereits auf dem Buckel und jetzt sitzt er wieder vor Gericht – wegen einer Lappalie. „Warum bitteschön gehen Sie denn nicht zum Amtsarzt?“, will die Richterin wissen, „Sie brauchen doch nur hinzugehen, das ist alles“. Der Mann – er ist ohne Beschäftigung und hat die Sorgepflicht für eine Tochter – sitzt geknickt vor ihr. „Haben Sie etwa Angst vor den Testergebnissen? Ist es das? Nehmen Sie noch Drogen?“ – „Ich gebe es zu, aber nur, wenn ich mich beobachtet fühle. Dann rauche ich Marihuana. Aber nur ab und zu und nur ein Gramm pro Woche. Maximal.“

Die Richterin überlegt. Der Fall könne in wenigen Minuten abgeschlossen werden. „Mit einer dreimonatigen unbedingten Strafe ist der Fall für Sie und uns erledigt. Sie sitzen Ihre Strafe ab und fertig.“ – „Bitte nicht“, fleht der Angeklagte. „Ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen, musste mich an die Tabletten gewöhnen und muss jetzt auf Reha. Ich will dann auch wieder als Koch arbeiten.“ Und er habe bald wieder Gelegenheit, seine Tochter zu sehen. Tageweise und regelmäßig. Eine Inhaftierung würde alles zunichte machen.

Letzte Chance

„Bei einer Diversion“, stellt die Richterin klar, „beginnt aber alles wieder von vorne. Sie müssten noch einmal zum Amtsarzt, bekommen Auflagen, die Sie einhalten müssen. Es wird eine psychosoziale Betreuung sein, und Sie bringen mir die Bestätigungen, da laufe ich Ihnen nicht nach.“ Wenn das nicht funktioniert, „dann gibt‘s ein Urteil und Gefängnis, ohne Pardon.“ – „Ich will mein Leben wirklich wieder in den Griff bekommen. Jetzt, wo ich wieder die Kleine hab.“ – „Gut, Sie bekommen Ihre Chance. Die letzte, wohlgemerkt.“ – „Danke, danke vielmals.“ In der Hoffnung, dass es hilft, verzichten beide Seiten bei der Verabschiedung auf ein „Auf Wiedersehen!“