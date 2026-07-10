Es ist der zweite Akt eines Gerichtsprozesses, der sich gegen einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei richtet. Im Herbst 2025 war es im Bereich der Voitsberger B70-Umfahrung zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Der Unimog schlitterte plötzlich von der Straße und landete im Straßengraben – den Lenker schleuderte es in der Folge bis vors Bezirksgericht. Der Beifahrer erlitt Knie- und Kopfverletzungen. Jetzt wird ermittelt, ob der Lenker Schuld am Unfall sei. Zu diesem Zweck war ein kfz-technisches Gutachten in Auftrag gegeben worden. Die Ergebnisse liegen nun vor. Doch zunächst befragt die Richterin einen Zeugen des Vorfalls.

Der Lenker eines Zustelldienstes bestätigt: Er sei am besagten Tag auf dem Weg Richtung Rosental gewesen. „Es war regnerisch, die Straße war nass, in einer Rechtskurve stellte es plötzlich ein entgegenkommendes Fahrzeug quer. Ich hab meinen Wagen nach links gelenkt, um eine Kollision zu verhindern, dann hab ich angehalten. Da lag der Unimog schon im Straßengraben“, schildert er. „Ich wollte Erste Hilfe leisten, aber da stieg der Fahrer aus und rief: ‚Alles ok, wir sind am Leben!‘“. Kurz danach seien die Einsatzkräfte eingetroffen.

Nicht zu schnell

Nun schaltet sich der Anwalt des Angeklagten ein. Das Gutachten habe ergeben, dass der Unimog 60 km/h in einer 80er-Beschränkung fuhr, „ „der Fahrer ist außerdem seit 30 Jahren unfallfrei. Offenbar ist die Stelle gefährlich, da nach dem Unfall ein entsprechendes Warnschild aufgestellt worden war, obwohl die Kurve nicht sehr eng ist.“ Bis heute sei nicht klar, was den Unimog ins Schleudern gebracht hatte. Dass sich der Beifahrer verletzte, sei zwar bedauerlich, sein Schaden wurde aber versicherungstechnisch abgedeckt, er erhebt auch keine Schadensersatzansprüche.

Die Richterin pflichtet ihm bei: „Das ist für mich ein klarer Zweifelsfreispruch.“ Das Schleudertrauma hat damit ein Ende.