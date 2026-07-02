Es war alles nicht so gemeint. Oder so ähnlich ... Jedenfalls ließ es sich nicht mehr rückgängig machen. Was geschehen war, war geschehen und wurde zum Fall fürs Bezirksgericht.

Von vorne: Eine verheiratete Frau hatte ein Gspusi mit einem anderen Mann. Das soll ja in den besten Ehen vorkommen. Eine Zeit lang schien das auch ganz gut zu gehen, doch irgendwann wurde die Frau der Affäre wieder überdrüssig, „es lief offenbar nicht mehr ganz so harmonisch“, beschrieb es die Richterin. Jedenfalls: Es kam statt einer einvernehmlichen Trennung zum Streit mit dem Seitensprung, die Frau schlug mit der Faust zu und traf den Mann hart an der Schläfe. Außerdem nahm sie sein Handy an sich und zertrümmerte es. Warum und ob darauf kompromittierendes Fotomaterial oder Chatverläufe zu sehen gewesen wären, das wurde nicht geklärt. Das Handy war kaputt, der Mann verletzt. Die Folge war eine Anzeige, die Vorwürfe wiegten schwer: Gefährliche Drohung, Nötigung, Körperverletzung.

Nun sitzen die beiden vor Gericht. „Ich wollte die Anzeige zurückziehen“, sagt das Opfer. „Warum?“, will die Richterin wissen. „Ich hab sie doch so gern“, sagt der Mann. Richterin und Bezirksanwalt wechseln einen Blick. „Es ist ein allgemeiner Irrtum, dass das möglich ist“, sagt die Frau Rat. „Ist einmal eine Anzeige an die Polizei ergangen, gibt es kein Zurück mehr, das nennt man Offizialdelikt.“ – „Ich weiß“, sagt der Mann niedergeschlagen.

Und nun zur Angeklagten: „Es tut mir so leid“, sagt sie. „Sind Sie eigentlich noch mit ihrem Mann verheiratet?“, will die Richterin wissen. – „Nein.“ – „Und sind Sie mit dem Opfer wieder zusammen?“ Die beiden schauen sich an. „Nein.“

Das Opfer will keinen Schadenersatz, die Angeklagte kommt mit einer 580 Euro-Geldbuße davon. Zum Abschied gab es keine Wünsche der Richterin. Was soll man auch wünschen? Alles Gute bei der Partnerwahl?