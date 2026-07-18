Bei den erstmals in Österreich ausgetragenen Kanu-Slalom-Europameisterschaften der Masters (Ü35) in St. Ruprecht ob Murau konnten die Osttiroler Teilnehmer mit starken Leistungen überzeugen. Mehr als 150 Athletinnen und Athleten aus 13 Nationen gingen bei der Europameisterschaft an den Start, darunter ehemalige Weltcupstarter, Europa- und Weltmeisterschaftsmedaillengewinner sowie Olympiasieger.

Besonders erfolgreich verlief die Europameisterschaft für den Gaimberger Ed Wolffhardt in der Altersklasse 65 bis 69. Nach einem fehlerfreien ersten Lauf lag er auf Rang vier und verpasste das Podest um nur eine Sekunde. Im zweiten Durchgang steigerte er sich auf den zweiten Platz und musste sich lediglich dem Südtiroler Walter Weger geschlagen geben. Er sicherte sich somit den Vizeeuropameistertitel. Im Mannschaftsbewerb belegte Wolffhardt zudem Rang sechs.

Ed Wolffhardt (links) sicherte sich bei den erstmals in Österreich ausgetragenen Kanu-Slalom-Europameisterschaften der Masters den Vizeeuropameistertitel © Gerhard Kogler

Starke Leistungen

Ebenfalls starke Leistungen zeigten die beiden Paddler des Osttiroler Kajakclubs (OKC), Armin Zöttl und Gernot Wenzel, in der Altersklasse 50 bis 54. Zöttl absolvierte zwei starke Läufe, blieb im ersten Durchgang fehlerfrei und steigerte sich im zweiten nochmals. Mit Rang fünf verpasste er das Podest um weniger als zwei Sekunden. Wenzel belegte Platz 13. Gemeinsam mit dem Grazer Gerhard Peinhaupt, Weltmeister von 1977, erreichten Zöttl und Wenzel im Mannschaftsbewerb den zehnten Platz. Für das österreichische Team standen am Ende insgesamt fünf Medaillen zu Buche.