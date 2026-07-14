Das Dolomitengolf Resort in Lavant hat am vergangenen Wochenende den 20. Präsidentencup gefeiert. Mehr als 100 Golferinnen und Golfer nahmen am Jubiläumsturnier teil, das von Resort-Gründer Werner Hamacher und seiner Familie veranstaltet wurde. Unter den Teilnehmern befanden sich auch zahlreiche Gäste aus der Heimatregion der Familie Hamacher in Köln. Anlässlich des Jubiläums reiste zudem der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters nach Osttirol. Er würdigte das Engagement der Familie Hamacher, die sich mit ihrem Familienunternehmen im Bereich Golf und Hotellerie einen Namen gemacht habe. Die Verbindung der Familie Hamacher zu Osttirol reicht viele Jahre zurück. Im Defereggental, das früher als Urlaubsregion der Familie diente, entstand die enge Beziehung zur Region.

Brachten Stimmung in die Jubiläums-Gala beim 20. Präsidentencup im Dolomitengolf Resort: Die Saxophone-Band Sax Royal © Hamacher Hotels

Beim Präsidentencup stand traditionell nicht nur der sportliche Wettbewerb im Mittelpunkt, sondern auch das gemeinsame Erlebnis. Nach dem Turnier wurden die Teilnehmer mit einem kulinarischen Angebot vom Grill sowie Salaten bewirtet. Für musikalische Unterhaltung bei der Jubiläumsgala sorgte die Saxophon-Band Sax Royal. In seiner Ansprache erinnerte Hamacher an den ersten Präsidentencup im Jahr 2006. Gleichzeitig betonte er, dass die Veranstaltung auch während der Corona-Pandemie nie abgesagt worden sei. Seinen Dank richtete er an das gesamte Team des Resorts. Dazu zählen Resortleiter Conny Wibmer, Clubhaus-Serviceleiter René Wibmer, Clubhaus-Küchenchef Romed Steiner, Turnierleiter Lukas Bernsteiner sowie die Juniorchefs Peter und Alexander Hamacher.