„Ich hatte die Idee seit Jahren. Aber nie die richtige Partnerin dazu.“ Dann lernte Mario Pramstaller seine Julia kennen – und setzte den Traum um. Vorher lange als Saunameister tätig, gründete der Tristacher zusammen mit Julia Bircsak vor vier Jahren die „Saunaschule und Aromapraxis Feel Good“. Das Ziel: Das Fach „Saunawart mit Kundenbetreuung nach Ö-Norm S1150“ zu vermitteln, anderen die Kunst im Umgang mit Ölen, Wasser, Eis und Handtuch beizubringen. Pramstaller: „Mir liegt am Herzen, dass die Branche stärker wird, dass die Leute, die im öffentlichen Raum arbeiten, gut ausgebildet sind.“

Von Osttirol nach Ostfriesland

Bircsak legte ihrerseits die nötigen Prüfungen ab. „Ich war sofort Feuer und Flamme. Am Anfang habe ich mich mit der Handtuchakrobatik schwer getan, aber mit viel Ehrgeiz hat es funktioniert.“ Nicht nur in der Osttiroler Saunawelt wurden die beiden mit ihren schwungvollen Aufgüssen schnell bekannt. Auch Wettkämpfe rund ums Thema gehören in der Szene dazu, nicht zuletzt, um sich eben einen Namen zu machen. So ein Bewerb führte die beiden jüngst 1100 Kilometer in die Ferne: von Osttirol nach Ostfriesland.

Der 46-Jährige und die 36-Jährige aus Tristach leben ihre Passion © Andre Schmidt

„Eigentlich wollten wir uns von Wettkämpfen zurückziehen und den Fokus auf die Ausbildungen legen. Aber als die Einladung zu den Ostfriesland Open kam, waren wir dabei“, lacht die diplomierte Gesundheitspflegerin. Das Problem: Die Organisatoren verlangten einen Auftritt, der zur Region und zur Nordsee passt. „Da haben wir als Osttiroler erstmal ‚na bravo‘ gesagt.“ Nach etwas Recherche stand das Thema für die „absoluten Naturliebhaber“ aber schnell fest: Sturm. „Es ging gedanklich in der ersten Aufgussrunde mit dem Krabbenkutter auf hohe See“, erzählt Bircsak. „In der zweiten Runde kam es zum Sturm. Als der sich legte, war in der dritten Runde Entspannung angesagt.“ Dazu gab es am Saunaofen geröstete Kaffeebohnen und Eisbälle mit Vanille- und Zimtaromen.

Im Norden war man von der Osttiroler Performance begeistert: „Mit beeindruckender Synchronität, kreativer Inszenierung und außergewöhnlicher Teamdynamik haben unsere Gewinner die Koggen-Sauna in eine neue Welt verwandelt“, hieß es bei den Organisatoren. „Zwischen Light-Show, mitreißender Choreografie und perfekt abgestimmten Duftreisen entstand ein Aufguss, der Gäste und Jury begeistert hat.“

„Weit mehr als nur Show“

Die Jury bewertete nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Techniken. Denn das Wedeln sei weit mehr als Show, wie Pramstaller betont: „Durch das Auftragen mit Wasser, Eis und ätherischen Ölen bringt man ein anderes Raumklima zusammen.“ Um dies zu verteilen, braucht es Fächer oder Wedelhandtuch. „Durch den Abschlag mit dem Handtuch verteile ich Feuchtigkeit und Wind, schiebe aber auch die Schweißschicht auf dem Körper zurück. So bekommen die Poren einen Impuls.“ Die Folge: Man schwitzt stärker – der gewollte Effekt, um „das gesunde Schwitzbad noch zu steigern“.

Heilkräuter aus dem Garten

Für die Zukunft träumen die beiden davon, ihre Hauptberufe – Pramstaller arbeitet als Monteur von Kfz-Folierungen, Bircsak als selbstständige Krankenschwester – hinter sich zu lassen und vom buchstäblich schweißtreibenden Geschäft zu leben. Rund 400 Interessierte haben die Oberhäupter einer Patchworkfamilie – Bircsaks Töchter wedeln schon einmal fleißig mit – inzwischen ausgebildet: „Auch wenn es als Nebenjob oft stressig ist: Es ist nicht nur Arbeit, es ist Passion.“ Inzwischen wächst und gedeiht in Tristach ein eigener Heilkräutergarten, so entstehen Öle, Hydrolate oder Sude. Dabei legt man viel Wert auf Nachhaltigkeit: „Wir nehmen nur, was uns die Natur freiwillig gibt. Gehen ganz weg von der Synthetik, von allem, was unserem Körper nicht guttut.“

Auch ein Web-Shop mit eigenen Ölen und Saunazubehör gehört zum Repertoire. Wer die Saunaexperten etwa für den Hotelbetrieb buchen will, kann dies ebenso via Internetseite tun. Und das Ausbildungsprogramm wächst: Waldbaden, Klangschalentherapie und gar schamanische Schwitzhüttenzeremonie kommen heuer dazu. Ihre Stützpunkte für Teilnehmende aus Österreich, Deutschland und sogar Ungarn haben die Tristacher im Golfhotel Lavant, aber auch in Mürzzuschlag, in Seefeld und im Berchtesgadener Land. Vor allem in Deutschland will man expandieren, nicht zuletzt mit dem Rückenwind des Erfolgs im Norden.

Ob weitere Wettkampfauftritte dazu gehören? „Eigentlich predigen wir, die Show runterzufahren. Die Gäste kommen in die Sauna zur Entspannung, zum Abschalten, zur Gesundheitsförderung“, so die 36-Jährige, die auch ein Diplom als Aromapraktikerin hat. „Aber wenn Ostfriesland noch einmal ruft, fahren wir hin. Ein paar Gäste haben sogar gesagt, sie seien jetzt unsere Groupies – und folgen uns überall hin.“