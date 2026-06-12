Während in Österreich immer wieder über die Reduzierung von Feiertagen diskutiert wird, hat die 670-Einwohner-Gemeinde Obertilliach in Osttirol einen Feiertag mehr als alle anderen. „Des isch bei uns so“, sagt Bürgermeister Matthias Scherer. Doch nur wenige Außenstehende wissen davon: Jedes Jahr am Herz-Jesu-Freitag, heuer der 12. Juni, steht in Obertilliach der Alltag still. „Da wird bei uns eine Messe gefeiert, alle Schüler und Kindergartenkinder gehen zur Kirche, das Gemeindeamt hat geschlossen, das Sägewerk als größter nicht-touristischer Arbeitgeber im Ort hat ebenfalls zu, auf den Feldern und in der Landwirtschaft wird nicht gearbeitet“, schildert Scherer.

Seit 110 Jahren sei das Tradition. „Dieser Feiertag ist bei uns aus einem tiefen Glauben heraus entstanden und wurde immer weiter so gepflegt. Ob wir das dürfen oder nicht, haben wir gar nie gefragt. Wir haben das einfach immer und immer wieder einstimmig im Gemeinderat und Pfarrgemeinderat so beschlossen.“ Seit mehr als 100 Jahren, wie gesagt.

In Obertilliach ist heute Feiertag © Helmuth Weichselbraun

Dorf-Chronist Michael Annewanter, auch als Post-Michl oder Poscht-Michl bekannt, erklärt die Hintergründe: Obertilliach hatte immer eine besondere Beziehung zum Herz-Jesu. „1915 erklärte Italien Österreich den Krieg und Obertilliach wurde beschossen. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert und es ist kein größerer Brand ausgebrochen, obwohl unser Dorf eine geschlossene Holzbauweise hat.“ Sozusagen aus Dankbarkeit dafür hat der damalige Ortspfarrer mit dem Bürgermeister im Jahr 1916 veranlasst, ein Gelöbnis zu Ehren des Herzens Jesu abzuschließen. „Dieses abgeschlossene Gelöbnis des Gemeinderates galt vorerst auf 20 Jahre – bis 1936“, weiß Annewanter.

„Es darf nicht gearbeitet werden“

Danach mussten die Gemeinderäte dieses Gelöbnis alle zehn Jahre neu beschließen. „Und es gilt heute noch. Es darf an diesem Tag nicht gearbeitet werden“, betont der Chronist. Früher hätten die Kinder an dem Tag sogar schulfrei gehabt und die Bauern hätten den Pfarrer um eine Dispens, also um eine Ausnahmebewilligung, bitten müssen, um zu arbeiten, berichtet der Bürgermeister. Heutzutage ist das etwas lockerer, die jungen Gemeindebürger haben Schule, aber gehen eben gemeinsam zur Kirche. „Schade, dass die Kinder nicht richtig schulfrei haben“, meint der Gemeindechef.

Matthias Scherer, Bürgermeister von Obertilliach © Christoph Blassnig

Obertilliach und die Welt

In der Kirche wird von allen eine besondere Messe gefeiert. „Der gesamte Gemeinderat sollte geschlossen in der ersten Bank in der Pfarrkirche anwesend sein und der Bürgermeister muss die 1916 erstellte Gelöbnis-Urkunde vorlesen“, sagt Annewanter. „Ja, das mache ich jedes Jahr“, bekräftigt Bürgermeister Scherer. „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Freitag weiter in Ehren halten, weil wir hier in Obertilliach von Unheil und Katastrophen verschont geblieben sind. Wenn man sich in der Welt umschaut, sieht man, dass das nicht selbstverständlich ist.“

Die Gelöbnisurkunde © Michael Annewanter, Post-Michl

In der Gelöbnisurkunde aus 1916, die heuer wieder erneuert wird, steht wörtlich: „So geloben wir Obertilliacherinnen und Obertilliacher durch eigenhändige Unterschrift: Der große Herz-Jesu-Freitag, der Freitag nach der Fronleichnamsoktav, ist für uns ein Festtag mit Teilnahme an der Heiligen Messe und Arbeitsruhe wie an Sonntagen und Feiertagen des Kirchenjahres. Die Arbeitsruhe wollen wir nach Möglichkeit einhalten und nur in aller dringendsten Fällen davon absehen.“