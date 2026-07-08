Die Schwimmunion Osttirol konnte bei den Tiroler Landesmeisterschaften in Innsbruck überzeugen: Mit einem zwölfköpfigen Athleten-Team konnten insgesamt 24 Medaillen gesammelt werden. Die Erfolgsbilanz: Zwölf Mal Gold, acht Mal Silber und vier Mal Bronze gehen an die Osttiroler Sportler. Die Teilnehmenden freuten sich über die Platzierungen und persönliche Bestzeiten. „Zwölf Goldmedaillen sind ein klares Zeichen unserer Wettbewerbsfähigkeit in Tirol. Das gesamte Team hat abgeliefert“, sagt Trainer Pepi Mair.

Hervorzuheben ist die Leistung von Lorenz Gomille: Er unterbot das Limit für die österreichischen Meisterschaften um nahezu eine ganze Sekunde und bestätigte damit seinen Aufwärtstrend. „Lorenz’ Limit-Erfüllung ist mehr als verdient und motiviert die gesamte Trainingsgruppe“, freut sich Mair. Mit den gezeigten Leistungen reist die Schwimmunion Osttirol zu den nächsten Wettkämpfen. Der Fokus liegt auf der gezielten Vorbereitung für die österreichischen Meisterschaften sowie die Weiterentwicklung der Nachwuchstalente.