Einen Vormittag voller Bewegung und guter Laune erlebten rund 160 Kinder der Volksschule Lienz-Nord beim Sportfest am Fußballplatz in Gaimberg. Organisiert wurde die Veranstaltung von der 7. Klasse des Sport-BORG Lienz mit ihrer Lehrerin Ursula Gasser, die im Rahmen eines Schulprojekts zehn abwechslungsreiche Bewegungsstationen vorbereiteten und betreuten. In Zweier- und Dreierteams haben die Jugendlichen Spiele entwickelt, bei denen nicht der Wettkampf, sondern die Freude an der Bewegung und der Teamgeist im Mittelpunkt standen. Ob Seilziehen, Tanzen, Wäscheklammerfangen oder Zielwerfen – die Stationen erinnerten an beliebte Kinderspiele vergangener Zeiten und sorgten bei den Volksschulkindern für Begeisterung.

„Es ist schön zu sehen, mit wie viel Herzblut und Verantwortungsbewusstsein die Jugendlichen diesen Vormittag für uns vorbereitet haben. Unsere Kinder hatten großen Spaß, konnten sich austoben und gemeinsam lachen. Solche Begegnungen zwischen den Schulen sind für alle Beteiligten eine große Bereicherung“, sagt Volksschuldirektorin Maria Bürgler.

Projekt soll fortgesetzt werden

Sportlehrerin Ursula Gasser vom Sport-BORG Lienz freute sich über den engagierten Einsatz ihrer Schüler: „Unser Ziel war es, den Kindern einen fröhlichen und abwechslungsreichen Sportvormittag ohne Leistungsdruck zu ermöglichen. Die Jugendlichen haben die Stationen selbst geplant, organisiert und betreut. Es war schön zu beobachten, wie verantwortungsvoll sie diese Aufgabe übernommen haben und wie viel Freude sie selbst dabei hatten.“

Den stimmungsvollen Abschluss bildete ein gemeinsamer Tanz aller 180 Schüler zu „Waka Waka“. Für alle Beteiligten stand am Ende fest: Dieses Gemeinschaftsprojekt soll auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.