Großer Einsatz, sportlicher Ehrgeiz und gelebte Solidarität standen beim Charitylauf der Mittelschule Matrei in Osttirol im Mittelpunkt. Rund 200 Schülerinnen und Schüler sammelten dabei insgesamt 11.900 Euro für wohltätige Zwecke. Bereits im Vorfeld hatten die Kinder und Jugendlichen persönlich Sponsoren gesucht, die sich bereit erklärten, pro gelaufenem Kilometer einen Betrag zu spenden. Der Erlös kommt der Organisation „Time is your life“, der Krebshilfe sowie einer durch einen Brand in Not geratenen Familie in Matrei zugute.

Startschuss für den Spendenlauf in Matrei © TG Photographics

Der Spendenlauf fand am 6. Juli am Bichler Sportplatz statt und wird an der Mittelschule Matrei alle vier Jahre veranstaltet. Um 8.30 Uhr fiel der Startschuss für die rund eineinhalbstündige Laufveranstaltung. Den Schülern war freigestellt, ob sie die Strecke laufend oder gehend zurücklegten – entscheidend war, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Gemeinsam legten sie insgesamt 1749 Kilometer zurück. Die stärksten Läuferinnen und Läufer erreichten dabei beachtliche 19 Kilometer innerhalb der vorgegebenen Zeit. Für einen spektakulären Abschluss sorgte Freestyle-Motocross-Fahrer und Red-Bull-Athlet Johannes Wibmer. Er überraschte die Schüler mit einer Stuntshow und nahm sich anschließend mehr als eine Stunde Zeit für Fotos, Autogramme und Gespräche.