Etwas über ein Jahr ist es her, dass der verheerende Großbrand auf einem Recyclinghof der Rossbacher GmbH in Nußdorf-Debant ganz Osttirol buchstäblich in Atem hielt. Das seit rund 70 Jahren bestehende Familienunternehmen musste danach strenge Auflagen des Landes Tirol erfüllen, etwa was das Abtragen der Erde anging. Nun kann man mit dem Wiederaufbau des Abfallwirtschaftszentrums (AWZ) starten. Rossbacher investiert dazu 41 Millionen Euro in Recyclinganlagen, Infrastruktur und Sicherheitsstandards.

Bekenntnis zum Standort Osttirol

Der Großbrand hatte nahezu die gesamte betriebliche Infrastruktur auf dem Gelände zerstört. 90 Prozent der Gebäude sowie 75 Prozent der Flächen wurden zum Raub der Flammen. Es folgten intensive Planungsarbeiten und behördliche Verfahren. Rossbacher will diese Investition nun nur nutzen, um den Standort umfassend zu modernisieren – anstatt die bisherigen Anlagen lediglich zu ersetzen. Mit dem Bauprojekt bekenne man sich zudem zum Standort Osttirol und verspricht, die rund 130 Arbeitsplätze im Unternehmen zu sichern. „Wir bauen nicht einfach wieder auf. Wir nutzen diese Investition, um den Standort für die kommenden Jahrzehnte gut aufzustellen“, sagt Franz Rossbacher von der Geschäftsführung. „Damit schaffen wir die Voraussetzungen, Wertstoffe noch besser zurückzugewinnen und die Entsorgungssicherheit für unsere Kunden langfristig zu sichern“, so Rossbacher weiter.

Die Kunststoffsortieranlage soll Verpackungskunststoffe für rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner verarbeiten können © Bodner / Unterluggauer (Visualisierung)

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen eine vollautomatische Kunststoffsortieranlage, eine Ressourcenrückgewinnungsanlage für Sperrmüll sowie Gewerbe- und Baustellenabfälle, ein digitalisiertes Abfall- und Altstoffsammelzentrum für 160 Abfallfraktionen sowie eine Metallaufbereitungsanlage. Die Kunststoffsortieranlage sei dabei die einzige ihrer Art in Südösterreich. Sie verarbeitet laut Rossbacher künftig Verpackungskunststoffe für rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das wäre eine verdoppelte Sortierleistung gegenüber der bisherigen Anlage.

Franz Rossbacher, Mitglied der Geschäftsführung des Familienunternehmens © Zlöbl

Mit der Ressourcenrückgewinnungsanlage sollen wiederum bis zu 60 Prozent der in Sperrmüll sowie Gewerbe- und Baustellenabfällen enthaltenen Wertstoffe zurückgewonnen werden. „Dadurch werden Rohstoffe geschont und der Anteil thermisch verwerteter Abfälle reduziert“, heißt es bei Rossbacher. Rund 30 Millionen Euro des Investitionsvolumens entfallen auf diese beiden Anlagen, die im Rahmen der ersten Bauetappe errichtet werden. Weitere vier Millionen Euro fließen in ein umfassendes Brandschutzkonzept, „das den hohen Sicherheitsanforderungen der Entsorgungsbranche gerecht wird“. So werden die Hallen per Video überwacht und es gibt Wärmebildkameras. Die Förderbänder sind zudem mit einer Hitzerkennung ausgestattet. Im Falle eines Brands werden automatische Löschanlagen aktiv.

Das Gelände wurde im Juni 2025 zur Flammenhölle © FF Matrei

Zusätzlich erweitert man die Bahninfrastruktur und digitalisiert den Standort. Ziel sei es, „künftig nahezu sämtliche geeigneten Abfallfraktionen per Bahn abzutransportieren“. Bereits vor dem Brand nutzte das Unternehmen den betriebseigenen Bahnanschluss: Die Kunststoffsortieranlage war die erste Anlage Österreichs, die sortenreine Kunststoffe per Bahn zur Wiederverwertung transportierte. Die Fertigstellung des AWZ ist bereits für das kommende Jahr anvisiert.