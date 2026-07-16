In der vergangenen Woche herrschte Klarheit in Glödnitz: Johann Fugger (ÖVP), der der Gemeinde seit 2009 als Bürgermeister vorsteht, wird sich bei der kommenden Gemeinderatswahl im Februar 2027 nicht mehr zur Wahl stellen.

Das wirft die Frage auf: Wer wird Fugger folgen und womöglich – sollte sich die Bevölkerung dafür entscheiden – den Chefsessel übernehmen? Auch hier sorgte man in der vergangenen Woche für Klarheit: Johanna Fugger, Tochter des amtierenden Gemeindechefs, wird ins Rennen gehen.

Vater Johann Fugger wird nicht mehr kandidieren © Gert Köstinger

Politik in die Wiege gelegt

„Die Entscheidung ist natürlich nicht von heute auf morgen gefallen“, sagt die 26-Jährige, die beruflich seit 2021 bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) in Feldkirchen im Bereich Wasserrecht tätig ist. Dennoch: Fugger fühlt sich bereit, diese Herausforderung anzunehmen.

Die Politik sei schon immer Teil ihres Lebens gewesen. „Es hat zu meinem Umfeld immer dazugehört, es wurde immer über Politik gesprochen – ob am Esstisch oder bei anderen Arbeiten zuhause“, erzählt sie. „Sie war für mich nie etwas Abstraktes, sondern vor allem eine Möglichkeit, das eigene Umfeld mitzugestalten.“

Der inhaltliche Fokus

2021 wurde Fugger in den Gemeinderat gewählt, seitdem hat sie vor allem die Agenden „Familien-, Sozialangelegenheiten und Gesundheit“ inne. Besonders stolz sei sie als Sozialausschussobfrau auf die Einführung der Sommerkinderbetreuung in der Kommune, die in diesem Sommer erstmalig greift. Mit 29 angemeldeten Kindern sei das ein großer Erfolg.

Das zeigt auch, welche inhaltlichen Themen der Glödnitzerin am Herzen liegen. „Eine funktionierende Daseinsvorsorge“, betont Fugger. Das betreffe nicht nur die Gesundheitsversorgung oder die Kinderbetreuung, sondern auch die Aspekte Wasser- und Energieversorgung.

Was muss in Glödnitz besser werden?

Von ihrem Vater, sagt sie, habe sie zwar einiges gelernt – die Meinungen der beiden würden aber nicht selten auseinandergehen. „Es wäre auch ungewöhnlich, immer derselben Ansicht zu sein“, sagt Fugger. „Mein Zugang ist zum Beispiel, dass es mir mehr um Sach- als um Parteipolitik geht. Es gibt Themen, auf die man alters- und vielleicht auch geschlechterbedingt einen anderen Fokus legt.“ Die 26-Jährige spricht zum Beispiel Digitalisierung an.

Parteipolitik ist dabei ein gutes Stichwort. Das sei etwas, das sich in Glödnitz ändern müsse. „Mir ist besonders wichtig, dass man die Parteipolitik hinten anstellt. Das ist bei uns sicher ein Punkt.“ Als Beispiel verweist sie auf die Flattnitz: „Gerade beim Skigebiet ist es so, dass immer wieder alte Konflikte aufgewärmt werden. Da gibt es tiefe Gräben, die man endlich zuschütten muss.“ Man müsse den Blick nach vorne richten. „Dafür braucht es aber die Bereitschaft aller Beteiligten.“ Zur Erinnerung: Die Flattnitzer Skiliftgesellschaft wurde im September 2024 insolvent. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Der Sessellift auf der Flattnitz ist bereits Geschichte © Helmuth Weichselbraun

Tourismus als Lösung

Diese dürfte man auch brauchen, wenn man die nicht weniger werdenden Probleme für kleinere Gemeinden angehen und lösen möchte. Vor allem finanziell könnte sich die Lage immer weiter zuspitzen. Fugger möchte unter anderem touristisch ansetzen. „Da komme ich erneut auf die Flattnitz zu sprechen. Es gibt engagierte Privatinitiativen, die den Wintersport auf der Flattnitz am Leben erhalten, wie beispielsweise der privat geführte Schlepplift oder die Betreuung der Loipe durch den Tourismusverein „FlattnitzERleben“. Mit persönlichem Engagement kann man einiges erreichen.“ Das habe man auch beim Holzstraßenkirchtag gesehen, der am vergangenen Wochenende auf der Flattnitz stattfand. „Das sollte nicht nur eine gelungene Veranstaltung sein, sondern der Start für eine stärkere Zusammenarbeit in der Zukunft“, sagt die Bürgermeisterkandidatin, die als eine der Hauptorganisatorinnen fungierte.

Nun steht für die 26-Jährige langsam aber sicher der Wahlkampf vor der Tür. Vorzeitig übernehmen wird Fugger das Amt ihres Vaters übrigens nicht. „Ich möchte nicht, dass ich das Klischee des Erbes in der Form bediene, sondern möchte es vielmehr selbst probieren.“