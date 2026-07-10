Auch in Althofen werden so langsam die Weichen für die kommende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl im Februar 2027 gestellt. Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle) wird wieder zur Wahl stehen. Das bestätigte man kürzlich.

In der vor Kurzem stattgefundenen Sitzung der Gemeinderatsfraktion wurde Zemrosser einstimmig als Spitzenkandidat für die Wahl nominiert. „Ich freue mich sehr über das Votum und möchte die Zukunft Althofens mit dem bewährten Team sowie einigen neuen Kräften weiter gestalten.“ Wer die neuen Kräfte sein werden, möchte man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

Auch Zemrossers Vorgänger, Manfred Mitterdorfer und Alexander Benedikt, waren vor Ort. „Die Stadt entwickelt sich positiv. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Umstand auch im Wählervertrauen niederschlagen wird“, betonen die beiden unisono.