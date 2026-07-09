In der St. Veiter Innenstadt entsteht aktuell ein Pop-up-Park. Am Hauptplatz wurden Bäume gepflanzt. Ziel ist es, für etwas Schatten und ein kühles Plätzchen zu sorgen. Zehn Gleditschien wurden dafür in die Herzogstadt gebracht.

Es ist ein Vorhaben, das dem St. Veiter Stadtrat und ÖVP-Bürgermeisterkandidaten Philipp Subosits (ÖVP) gar nicht schmeckt. Er spricht in einer Aussendung von „Symbolpolitik“: „Während Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und sein Teil der Stadtregierung die Pflanzung neuer Bäume am Hauptplatz als großen Erfolg verkaufen, versinkt die Innenstadt immer tiefer im Chaos“, wettert der Politiker und Unternehmer. Die Stadtregierung lasse die eigentlichen Probleme der Innenstadt einfach stehen.

Subosits kritisiert vor allem, dass es „keine klare und nachvollziehbare Regelung gibt, wie der Verkehr zur Mittagszeit und an Wochenenden abgewickelt werden soll“. Er fordert weiter eine Begegnungszone. Alarmierend sei außerdem, dass gleich mehrere Betriebe die Innenstadt verlassen wollen würden – oder schon verlassen haben. Namentlich nennt er „Dirndl Genuss Kunst“ von Silvia Mitterer, den „Nah und Frisch“-Markt von Peter und Sandrine Fleißner-Rieger sowie Universitas.

Diese Bäume sind aktuell Anlass für Diskussionen © KLZ / Andreas Hoi

Betriebe sind teilweise überrascht

Aber wie sieht es bei diesen Unternehmen wirklich aus? Mitterer schließt sich der Kritik des Stadtrates an und spricht von „viel zu wenig Frequenz“. Sie hat St. Veit vor etwa einer Woche verlassen und schlägt nun ein neues Kapitel mit einem kleinen Geschäft in Moosburg auf.

Auch Universitas hat die Herzogstadt bereits verlassen – allerdings aus anderen Gründen: „Wir sind gegangen, da im Haus Umbauarbeiten stattfinden sollten, die nicht passiert sind“, stellt Geschäftsleiterin Nicole Pichler klar. „Die Frequenz war nicht das Problem. Weder die Gemeinde noch die Innenstadt hatten etwas mit dieser Entscheidung zu tun.“ Man wäre in St. Veit geblieben, hätten sich passende Räumlichkeiten gefunden.

Das Haus am Unteren Platz sei außerdem verkauft worden. „Mit dem neuen Vermieter hätte man den Umbau sicher irgendwie bewerkstelligen können, aber das hätte wieder viel Zeit in Anspruch genommen.“ Universitas ging nach Klagenfurt.

Nicole Pichler ging mit Universitas nach Klagenfurt © RAMONA STEINER FOTO

Noch in St. Veit und etwas erstaunt über ihre namentliche Nennung in der Aussendung sind Peter und Sandrine Fleißner-Rieger von „Nah und Frisch“. „Der Bürgermeister tut alles dafür, dass der Betrieb erhalten bleibt. Wir sind so oft mit ihm zusammengesessen“, nehmen sie den Stadtchef in Schutz. „Was die Gemeinde angeht, passt alles. Das ist eine totale Fehlinformation.“ Die größte Herausforderung für den Nahversorger sei es, passende und geeignete Mitarbeiter zu finden. Dass man St. Veit verlässt, sei noch lange keine beschlossene Sache.

Sandrine und Peter Fleißner-Rieger: „Was die Gemeinde angeht, passt alles.“ © Stadt St. Veit

Stadtchef kontert

Für Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) wirft das Vorgehen des Stadtrates Fragen auf: „Subosits stimmt in den politischen Gremien zu und kritisiert anschließend seine Entscheidung selbst. Einerseits stimmt er beim einstimmigen Beschluss für die Errichtung des Pop-up-Greens, andererseits kritisiert er die Maßnahme später als Symbolpolitik. Verantwortungsvolle Politik sieht für mich anders aus.“

Für den Stadtchef sei der aufpoppende Park keine Symbolpolitik. „Eine grüne Innenstadt ist weit mehr als eine optische Aufwertung – sie ist ein zentraler Standortfaktor“, ist Kulmer überzeugt. Hohe Aufenthaltsqualität locke Menschen in den Stadtkern, erhöhe die Verweildauer und sorge damit für belebte Straßen und Plätze.