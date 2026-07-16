Mit Beginn der Sommerferien sind in Osttirol wieder die Bäderbusse unterwegs. Seit 11. Juli und bis 6. September bringen der Verkehrsverbund Tirol (VVT) und die Stadtgemeinde Lienz Badegäste täglich zum Strandbad Tristacher See sowie zum Dolomitenbad Lienz. Das Angebot soll eine bequeme Anreise ohne Auto und Parkplatzsuche ermöglichen. Die Osttiroler Bäderbusse gehören seit vielen Jahren zum Sommerangebot in der Region. Seit 2017 verkehren sie während der gesamten Sommersaison täglich und unabhängig von der Witterung. Vor allem Einheimische nutzen das Angebot, das den öffentlichen Verkehr auch für Freizeitfahrten attraktiver machen soll.

Für Inhaber eines Lienzer Sportpasses oder einer gültigen Saisonkarte für das Dolomitenbad beziehungsweise das Strandbad Tristacher See ist die Fahrt kostenlos. Wer keine dieser Karten besitzt, kann für die Hinfahrt ein reguläres VVT-Einzelticket lösen. Wird dieses beim Eintritt ins jeweilige Bad an der Kasse abgestempelt, ist die Rückfahrt kostenlos. „Wer ohne Auto und ohne Parkplatzsuche bequem zum Tristacher See oder ins Dolomitenbad kommt, entlastet nicht nur die Umwelt, sondern gewinnt auch selbst an Lebensqualität“, sagt Mobilitätslandesrat René Zumtobel.

Rund 4000 zusätzliche Kilometer

Für den Badeverkehr werden bestehende Buslinien verlängert. Die Linie 1 fährt von Tristach bis zur Seewiese weiter, die Linie 2 von Amlach bis zum Seehotel. Beide Linien halten zudem an der Haltestelle „Dolomitenstadion“, die das Dolomitenbad erschließt. Die Busse verkehren an sieben Tagen in der Woche jeweils im Stundentakt. Während der Sommersaison werden durch die Streckenverlängerungen rund 4000 zusätzliche Kilometer zurückgelegt. VVT-Geschäftsführer Alexander Jug sieht darin einen Beitrag zur Förderung nachhaltiger Freizeitmobilität: „Die kostenlose Anreise zum Tristacher See ist ein attraktives Angebot und macht den öffentlichen Verkehr auch in der Freizeit noch interessanter. Besonders freut uns, dass die Busse seit 2017 täglich und wetterunabhängig verkehren.“

Auch die Bürgermeisterin von Lienz Elisabeth Blanik betont den Nutzen für die Bevölkerung: „Der Bäderbus ist für viele Lienzerinnen und Lienzer ein beliebtes Sommerangebot. Gerade an heißen Sommertagen ist es schön, wenn Erholungssuchende einfach zum See kommen und die Zeit am Wasser genießen können.“ Die Bäderbusse verkehren täglich etwa zwischen 8 und 19 Uhr im Stundentakt. Die genauen Abfahrtszeiten sind auf der Website des VVT abrufbar.