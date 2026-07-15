Vor 800 Besuchern in Leoben feierte der SK Sturm im letzten Test vor dem Hinspiel in der zweiten Champions-League-Qualifikationsrunde im Stadion Graz-Liebenau gegen Heart of Midlothian (Dienstag, 20.30 Uhr, ORF 1 live) einen 1:0-Sieg gegen Pogon Stettin aus Polen. Dabei brachte Trainer Fabio Ingolitsch in der 120-minütigen Partie 23 Akteure zum Einsatz.

Axel Kayombo erzielte in der 117. Minute das Goldtor. „Man kann klar sagen, dass das unser bestes Spiel der Vorbereitung war. Wir waren von Anfang an richtig griffig, haben uns enorm viele Chancen erspielt und hatten eine richtig gute Energie am Platz“, analysierte Ingolitsch zufrieden. Einzig die Chancenverwertung war „unser einziger negativer Punkt. Dieser Sieg gegen einen sehr guten Gegner gibt uns aber ein richtig gutes Gefühl. Wir haben noch einmal sehr wichtige Schritte nach vorne gemacht und blicken extrem motiviert auf das Spiel am Dienstag.“