Stefan Hierländer bleibt dem SK Sturm erhalten. Der Ex-Kapitän der Grazer, der nach Ende der abgelaufenen Saison seine Karriere beendet hatte, fungiert künftig als Assistenztrainer der zweiten Mannschaft der Grazer. Zudem wird er dem Klub „mit seiner Expertise in weiteren Bereichen zur Verfügung stehen sowie repräsentative Aufgaben übernehmen“, wie die Grazer in einer Aussendung mitteilen.

„Ich muss nicht erklären, wie viel mir dieser Verein bedeutet und was mich mit dem Klub verbindet. Nach dem Ende meiner aktiven Spielerkarriere haben sich mir glücklicherweise mehrere Türen geöffnet, ich bin aber sehr froh, dass ich hier im Verein weiterarbeiten kann und mit meiner über die vielen Jahre im Profifußball gewonnenen Erfahrung etwas beitragen werde. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit den jungen Talenten von Sturm II und ebenso darauf, mich in weiteren Bereichen des Vereins einbringen zu können und hier neue Erfahrungen zu sammeln“, sagt der Kärntner.