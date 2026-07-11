Mit drei Siegen endete der Testspiel-Tag am Samstag für die steirischen Erstliga-Klubs. Einen kurzen aber sehr erfolgreichen Arbeitstag hatte Axel Kayombo gestern Abend. Im Test gegen Sanfrecce Hiroshima wurde der 20-Jährige in der 90. Minute eingewechselt und erzielte bis zum Schlusspfiff in der 105. Minute drei Tore. Zuvor hatten Jon Gorenc Stankovic und Jürgen Heil sowie Naoto Arai für die Japaner getroffen. „Wir sind heute auf einen technisch starken Gegner getroffen. Das Spiel selbst war knapper als das Ergebnis schlussendlich. Es war insgesamt ein hartes Stück Arbeit über 105 Minuten. Der Gegner hat uns sowohl gegen den Ball, als auch mit dem Ball in allen Belangen gefordert. Es freut mich besonders, dass Axel in der Schlussphase dreimal getroffen hat“, sagte Trainer Fabio Ingolitsch.

Der TSV Hartberg beendete die intensive Woche mit einem 3:0-Erfolg gegen den tschechischen Zweitligisten Pribram. Von den Testspielern ist derzeit nur noch Florian Gerstl an Bord. Stürmer Elias Havel weilt bereits in Genua und brachte den Oststeirern aufgrund der gezogenen Ausstiegsklausel im Vertrag nur eine vergleichbar geringe Summe ein. Nach dem Abgang des Torjägers soll ein neuer Angreifer kommen – im Idealfall aus Österreich. „Es könnte aber auch ein Legionär werden“, sagt Erich Korherr, der „konkurrenzfähig“ bleiben will. „Wir haben einige im Visier und beschäftigen uns natürlich schon länger damit.“ Ein Kandidat ist Angelo Gattermayer. Der 24-Jährige schoss den WAC im Cupfinale 2025 ausgerechnet gegen Hartberg zum Sieg und ist seit seinem Vertragsende bei den Wolfsbergern vertragslos. „Er hat ein spannendes Profil und es gibt bereits Kontakt. Wir werden sehen, wie er sich entscheidet.“

Mit dem 1:0 gegen Kapfenberg fiel der Sieg des GAK knapp aus. Neuzugang Matthias Gragger („Ich freue mich, dass ich mit meinem Tor der Mannschaft helfen konnte.“) erzielte den entscheidenden Treffer. Trainer Ferdinand Feldhofer war mit der Leistung zufrieden und erklärte: „Nach der Niederlage gegen die Vienna wollten wir zu Null spielen und das Spiel gewinnen. Das ist uns auch gelungen. Solange wir Kraft hatten, haben wir in beiden Hälften sehr ordentlich gespielt. Aber wir tun uns im letzten Drittel extrem schwer und damit, dass wir uns mit Toren für unseren Aufwand belohnen. Hinten haben wir nichts zugelassen, bis auf einen Elfmeter, der keiner war.“ Der Strafstoß wurde verschossen.