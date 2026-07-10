Der SK Sturm hat die Suche nach einer neuen Stadionstimme abgeschlossen. Nach einem mehrstufigen Casting setzte sich Dennis Buchrieser gegen zahlreiche Mitbewerber durch und wird künftig als Stadionsprecher in Graz-Liebenau sowie bei verschiedenen Vereinsveranstaltungen im Einsatz sein. Der Moderator und Eventhost ist seit vier Jahren auch für die Graz99ers im Einsatz und arbeitete auch schon für den UBSC Graz (jetzt Graz Eagles), die HSG Graz und die Graz Giants.

Der Verein hatte das Casting vor rund zwei Monaten über seine Website und die vereinseigenen Kanäle ausgeschrieben. Nach Angaben des Klubs gingen mehr als 60 Bewerbungen ein. Nach einer internen Vorauswahl wurden acht Bewerber und eine Bewerberin zu einem Live-Casting ins Stadion Graz-Liebenau eingeladen.

Über die Kandidatinnen und Kandidaten entschied eine achtköpfige Jury, der unter anderem Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich, Vorstandsmitglied Susanne Gorny, die Kuratoriumsmitglieder Nici Schmidhofer und Paul Pizzera sowie Vertreter des Beirats zur Bewahrung der Tradition und Klubidentität und der Kurve angehörten.

Die drei bestplatzierten Bewerber wurden anschließend zu einem abschließenden Hearing ins Trainingszentrum nach Graz-Messendorf eingeladen. Dort fiel schließlich die Entscheidung zugunsten von Buchrieser.

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich war mit der Auswahl und dem Findungsprozess zufrieden: „Das Casting für unseren neuen Stadionsprecher war ein sehr transparenter Prozess mit vielen guten und kreativen Bewerbungen. Die Jury bestand aus verschiedensten Personen vom Verein bzw. aus dem Umfeld, die durch ihr Know-how in diesem Bereich ihre Punkte beim Casting vergaben. Uns war wichtig, eine Persönlichkeit zu finden, die nicht nur die notwendigen Fähigkeiten mitbringt, sondern auch die Werte des SK Sturm verkörpert und die Begeisterung für unseren Verein authentisch transportieren kann. Wir freuen uns, mit Dennis Buchrieser eine neue Stimme für das Stadion sowie für unsere Veranstaltungen gefunden zu haben und sind überzeugt, dass er gemeinsam mit unseren Fans für viele besondere Momente sorgen wird.“