Leon Grgic geht weiterhin für den SK Sturm auf Torejagd: Der 20-jährige Stürmer verlängerte seinen Vertrag bei den Grazern. Über die Vertragsdauer wurden keine Angaben gemacht – in der Mitteilung war von einem „langfristigen Vertrag“ der Nummer 9 die Rede. Der U21-Nationalteamspieler hat sich im vergangenen Winter einen Kreuzbandriss zugezogen, befindet sich laut Sport-Geschäftsführer Michael Parensen in seiner Reha aber im Plan. „Trotz seiner schweren Verletzung stand unser unbedingter Wille, Leon weiter an uns zu binden, nie in Frage“, sagt der Deutsche.

„Seit der U9 darf ich mich hier Tag für Tag weiterentwickeln und trage mittlerweile seit über elf Jahren voller Stolz das schwarz-weiße Trikot. Ich bin dem Verein sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung, besonders in meiner Verletzungszeit. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich meinen Weg hier weitergehen und meinen Vertrag verlängern möchte“, sagt der Eigenbauspieler, der sämtliche Jugendteams bis hin zur Kampfmannschaft durchlaufen hat, zu seiner Vertragsverlängerung.