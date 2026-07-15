Sie sind nicht geflohen, die Franzosen, um in den Katakomben des Stadions die Enttäuschung zu verarbeiten. Zum Teil verharrten sie minutenlang auf dem Platz. Die Fußballer, denen so viele vor dem Turnier und auch vor diesem Halbfinale ein Finale oder gar den Titel prophezeit hatten, wirkten wie gelähmt. Blicke von Unterlegenen sind nach Niederlagen oft vielsagend, auf Frankreichs WM-Teilnehmer traf dies besonders zu: Sie starrten ins Leere, wirkten nahezu ratlos und schienen sich zu fragen: Ist das gerade wirklich passiert?

Es ist passiert. Spanien hat das Gegengift gefunden gegen die so prunkvolle französische Offensive, die vor diesem Spiel alle, wirklich alle Stückerln gespielt hat – im Halbfinale aber nicht ein einziges. Gegen eine Mauer sind Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele gar nicht angerannt, schon davor wurden die offensiven Superstars meist entwaffnet. Von der drückenden Überlegenheit Spaniens schienen die französischen Kicker erst fast selbst überrascht, nach dem Schlusspfiff haben sie sie tief enttäuscht, aber doch neidlos anerkannt. „Es ist ein Team, das es liebt, den Ball und das Spiel zu kontrollieren, und das haben wir ihnen erlaubt“, sagte Mbappe und meinte: „Wir waren technisch zu schlampig und konnten ihnen keinen Schaden zufügen.“ Der Real-Madrid-Star warf nicht mit Floskeln um sich, sondern war in seiner Analyse direkt und schonungslos: „Ich denke, wir haben nicht das Spiel gemacht, das wir machen wollten, weder taktisch noch technisch, noch in Bezug auf das Gesamtlevel, das wir gezeigt haben. Und wenn du in einem WM-Halbfinale nicht das machst, was du machen sollst, gewinnst du nicht.“

Drei Frankreich-Niederlagen in drei Semifinal-Begegnungen

Nichts wurde es aus dem dritten WM-Finale in Folge für die „Équipe Tricolore“. Stattdessen setzte es die dritte Niederlage gegen Spanien in Serie. Alle drei setzte es kurioserweise in einem Semifinale: Jetzt bei der WM und davor bei den Nations-League-Finals (2025) und bei der EM (2024) vereitelte Spanien eine französische Finalteilnahme. Auch Didier Deschamps wirkte entgeistert, war aber sachlich. Er habe viele schöne Momente erlebt – dieses Spiel zählte er nicht dazu. „Diese spanische Mannschaft ist offensichtlich sehr stark, und das hat sie unter Beweis gestellt. Wir lagen etwas unter unserem gewohnten Niveau und haben mehr technische Fehler gemacht als in den vorherigen Spielen. Auch körperlich hat uns ein Stück gefehlt“, analysierte Frankreichs Teamchef.

Nach der Weltmeisterschaft endet seine 14-jährige Amtszeit. Das Spiel um Platz drei am kommenden Samstag ist damit sein allerletztes. Darauf werde er sein Team gleich vorbereiten, wie er sein Team auf das Halbfinale eingestellt hatte – auch wenn der Stachel tief sitzt: „Wir haben es versucht. Aber wir sind gescheitert.“

Und so flieht Frankreich auch vor dem letzten WM-Auftritt keineswegs, stattdessen gibt Mbappe die Marschroute vor: Eine Niederlage müsse man genauso erhobenen Hauptes annehmen wie einen Sieg. Und ihrem Trainer wollen sein Team und er einen würdigen Abschied bieten: „Weil er es sich verdient.“