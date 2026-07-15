Der spanische Jubel kannte keine Grenzen mehr, als Pedro Porro in der 58. Minute im Halbfinale gegen Frankreich abzog und den Ball an Mike Maignan vorbei ins Tor knallte. Es war die Vorentscheidung in einer einseitigen Partie, in der die Spanier dem Star-Ensemble der Grande Nation nicht den Hauch einer Chance ließen. Porro drehte ab und jubelte lautstark, ehe er sich im Schneidersitz auf den Boden setzte und die rechte Faust in den Himmel streckte. Ein spezieller Jubel, der gut überlegt war, wie der Außenbahnspieler von Tottenham nach der Partie erklärte. Das wohl wichtigste Tor seiner Karriere widmete er nämlich einem ganz besonderen Menschen: seinem Sohn. „Er konnte heute nicht hier sein, weil er krank ist und Fieber hat.“ Vor dem Turnier bekam er von seinem Kind ein Foto, auf dem genau diese Jubelgeste zu sehen war.

Gemeinsam mit seiner Mama verfolgte der Sohn dann den großen Halbfinaltag des Papas vom Hotelzimmer aus. „Das war ein sehr emotionaler Moment, weil er nicht hier sein konnte und sein Papa genau in diesem Moment ein Tor geschossen hat“, erklärte Porro, der sich aber optimistisch gab. „Hoffentlich geht es ihm morgen schon etwas besser.“ Dabei kämpft nicht nur der junge Porro mit dem ein oder anderen Wehwehchen. Auch der 26-jährige Star der Furia Roja war nach dem fulminanten Halbfinale gegen Frankreich „am Ende seiner Kräfte“, wie er verriet. In der 83. Minute wurde er völlig erschöpft ausgewechselt, arbeitete zuvor wie seine Teamkollegen auch in beeindruckender Manier nach hinten. „Mein Gott, ich konnte wirklich nicht mehr. Ich muss mich erst einmal ausruhen, da ich bei meiner Auswechslung völlig fertig war.“

Porro erfüllte sich einen Traum

Die kämpferische Leistung Porros wurde gewürdigt, der Torschütze zum 2:0 zum Spieler des Spiels gewählt. Zuvor brachte Stürmer Mikel Oyarzabal die Spanier vom Elfmeterpunkt aus in Führung. „Für mich ist mit dem Finaleinzug ein Traum wahr geworden. Ich hätte mir niemals vorstellen können, in so einem Spiel ein Tor zu schießen“, strahlte Porro, der sich von der Auszeichnung aber nicht blenden lassen wollte. „Wir haben als Mannschaft einfach eine großartige Einstellung. Wir haben alles gemacht, um weiterzukommen. Das ist der Verdienst des ganzen Teams, nicht meiner Person.“ Diese Worte beschreiben wohl am besten, worin die Stärken dieser spanischen Wundertruppe stecken. Teamchef Luis de la Fuente formte aus einer Truppe Stars eine wahre Einheit, die gegen Frankreich, den wohl größten Favoriten auf den Turniersieg, eine unglaubliche Leistung abspulte.

Doch hätten vor der Partie viele gedacht, dass Spieler wie Lamine Yamal, Rodri oder Dani Olmo für die Entscheidung sorgen könnten – und nicht ein Akteur, der vor dieser WM-Endrunde nicht allen Fußballfans ein Begriff war. Österreichische Fans kennen Porro spätestens seit seinem Treffer gegen die ÖFB-Elf im Sechzehntelfinale bestens, war es doch das erste Länderspieltor des Mannes aus Don Benito. Von der ganz großen Bühne war er in den vergangenen Monaten aber weit entfernt. Mit Tottenham kämpfte er in der englischen Premier League bis zum Schluss um den Klassenerhalt, konnte das ganz große Debakel jedoch noch verhindern. Bei den Spurs zählt er seit Jahren zu den Leistungsträgern, im spanischen Nationalteam ist er die Entdeckung. Beim EM-Titel 2024 gar nicht im Kader, zählt Porro spätestens seit dieser Weltmeisterschaft zu den Gewinnern und hat nur Wochen nach dem fixierten Klassenerhalt in der Premier League die Chance, sich mit Spanien die WM-Krone aufzusetzen. „Das ist alles unglaublich!“