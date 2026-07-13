Superstars sind wichtig für den Sport, das zeigt sich nicht nur bei einem Blick auf die Fußballfelder Österreichs, wenn der heimische Nachwuchs, egal ob auf dem Weg zum Profi oder rein aus Spaß am Fußball, das runde Leder jagt. Nicht nur ein Mal ist bei solchen Spielen ein Trikot der Herren Kylian Mbappé und Lamine Yamal zu finden. Absolute Vorbilder, die mit ihren Leistungen nicht nur für die eigene Mannschaft, sondern für einen gesamten Sport unverzichtbar sind.

Doch mindestens genauso wichtig wie die Stars sind die Männer dahinter. Didier Deschamps und Luis de la Fuente zählen zu den besten Trainern der Welt und sind keinesfalls Unbekannte. Ihre Leistungen werden dennoch oft unterschätzt.

Denn im Duell Frankreich und Spanien treffen 22 Egos aufeinander. Beide Teamchefs verfügen über einen Kader voller Ausnahmeathleten, die für sich den Anspruch haben, in jeder Sekunde auf dem Platz zu stehen. Eine WM-Endrunde fernab der Heimat, die sich über Wochen zieht, übersteht nur eine eingeschworene Einheit. Genau diese formten Deschamps und de la Fuente über Jahre hinweg. Bei all den taktischen Meisterleistungen wohl die größte Errungenschaft der Trainerfüchse.