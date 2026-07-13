Wir sind beinhart unbestechlich. Also ändern auch Kipferln, Kaffee und Brezen, die noch bis inklusive Mittwoch an die jeweils ersten Fahrgäste des Tages verteilt werden, nichts an unserem „Zeugnis“: Denn die Kleine Zeitung unterzog den Busbahnhof beim Andreas-Hofer-Platz in Graz, der um 2,3 Millionen Euro umgebaut und nun feierlich wiedereröffnet wurde, einem Praxistest. Von den digitalen Anzeigen bis zum fehlenden Grün – was aus unserer Sicht gelungen ist, woran es mangelt und was repariert werden musste.

Das Leitsystem: Gleich mehrere Einheiten auf dem Andreas-Hofer-Platz sorgen bereits von Weitem für einen guten Überblick. So ist nicht nur per Schriftzug an jedem Wartehäuschen ersichtlich, um welchen der sieben Bussteige es sich handelt – zudem verweist eine Tafel in luftiger Höhe auf die Steige C bis I.

Schon von Weitem wird für einen Überblick gesorgt © Saria

Die Anzeigen: Neben diesen Tafeln wurde überall eine digitale Anzeige montiert, auf welcher die aktuelle Uhrzeit genauso zu lesen ist wie die Abfahrtszeiten der sieben nächsten Busse. Jedes Wartehäuschen bietet zudem aber auch einen „klassischen“ Aushang mit dem Fahrplan in Papierform sowie mit den gültigen Tarifen.

Auch in Papierform steht der Fahrplan zur Verfügung © Saria

Die Fehlermeldung: Für blinde und sehbehinderte Fahrgäste steht an jeder Stele bei den Wartehäuschen ein gelber Druckknopf zur Verfügung. Wird dieser betätigt, erklärt eine Stimme den Fahrplan – oder besser gesagt, sie sollte es erklären: Denn bei unserem Test am Montagvormittag klappte es bei keiner einzigen dieser Vorrichtungen. Tagsüber arbeiteten Techniker mit Hochdruck an der Behebung des Problems, am Nachmittag schließlich hieß es seitens des Verkehrsverbundes: Es sollte nun alles funktionieren!

Die gelben Druckvorrichtungen für blinde und sehbehinderte Fahrgäste funktionierten am Montagvormittag noch nicht © Saria

Die Sitzbänke: Ausruhen können sich Fahrgäste, die im Freien auf die Regionalbusse warten, auf Sitzbänken aus Holz – und zwar bei jedem überdachten Wartehäuschen sowie bei der kleinen dreieckigen „Insel“ im Osten des Areals. Nur hier findet man auch grüne Pflanzen.

Die grüne Insel im Osten des Areals © Saria

Der Grünmangel: Dass man keinerlei Bäume gepflanzt und auch keine weiteren Pflanzentröge aufgestellt hat, kann Martin Smoliner seitens des Landes Steiermark erklären: Zwischen Busbahnhof und der Tiefgarage direkt darunter befinde sich bloß ein wenige Zentimeter dicker Aufbau. „Das heißt, wir haben es statisch gesehen mit den neuen Bussteigen und den Wartehäuschen schon maximal ausgereizt. Selbstverständlich haben wir Bepflanzungen geprüft, aber es war aus diesem Grund einfach nicht möglich.“

Der Warteraum: Bereits offen ist indes der – klimatisierte – Warteraum im Süden des Andreas-Hofer-Platzes: Im Parterre zwischen Holding-Graz-Zentrale und Steiermärkische wurden Flächen als „Regiobus-Lounge“ eingerichtet. Samt Toiletten, Sitzbänken, Holzboden und einer großen digitalen Anzeige steht dieser Warteraum täglich von 5 bis 23 Uhr zur Verfügung.

Vor Ort können – auch auf Englisch und Italienisch – Fahrkarten gekauft werden © Saria

Der Ticketautomat: Gleich neben der dreieckigen „Insel“ steht auch ein (ÖBB-)Ticketautomat. Zugegeben, im ersten Moment muss man sich zurechtfinden – ist das einmal gelungen, fällt die Bedienung aber sehr leicht: Man kann nach ganz konkreten Verbindungen mit Regionalbussen suchen und nach dem dazu passenden Ticket. Man erhält aber auch für die Grazer Zone 101 Stundenkarten und Co. auf Knopfdruck – und gegen Bargeld oder auch nach dem Zücken der Bankomatkarte. Außerdem können Kunden zwischen schon entwerteten Karten (also für eine ganz bestimmte Verbindung von A nach B) und noch nicht entwerteten Tickets wählen.