Der niederländische Schiedsrichter Rob Dieperink ist verstorben. „Mit Bestürzung und großer Trauer haben wir vom Tod des Schiedsrichters Rob Dieperink erfahren“, teilte der nationale Fußballverband KNVB am Montag mit. „Mit dem Tod von Rob verliert die Schiedsrichtergemeinschaft einen geschätzten Schiedsrichter mit internationaler Erfahrung, vor allem aber einen lieben Kollegen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden. Wir wünschen ihnen viel Kraft und Stärke bei der Bewältigung dieses großen Verlusts.“ Die Todesursache ist nicht bekannt. Laut „De Telegraaf“ wurde bei Untersuchungen der Polizei Fremdverschulden ausgeschlossen.

Der 38-Jährige war für die Weltmeisterschaft 2026 vorgesehen, wurde kurzerhand jedoch vom Turnier abgezogen. Kurz davor war er im April nach dem Conference-League-Spiel zwischen Crystal Palace und der AC Florenz (3:0), bei dem er als VAR fungierte, aufgrund des Vorwurfs der sexuellen Nötigung eines Minderjährigen von der Polizei festgenommen worden. Die Ermittlungen wurden aus Mangel an Beweisen eingestellt.