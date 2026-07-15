Der ehemalige FPÖ-Stadtrat von Langenlois und Ex-Büroleiter von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Rene Schimanek, ist nun beim Freiheitlichen Bildungsinstitut (FBI) tätig. Schimanek war 2025 als Büroleiter ausgeschieden, 2026 wurde er wegen NS-Wiederbetätigung zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Laut „Standard“ soll Schimanek schon vergangenes Jahr im Freiheitlichen Bildungsinstitut (FBI) angedockt haben.

Der Geschäftsführer des FBI, Fritz Simhandl, bestätigte laut „Standard“ diese Information: „Rene Schimanek ist Mitarbeiter des Freiheitlichen Bildungsinstituts und hat sich als solcher keinerlei Fehlverhalten geleistet. Auch die Verurteilung aufgrund der Parte seines verstorbenen Vaters hat nichts mit seinem Dienstverhältnis zum FBI zu tun.“ In der FPÖ verwies man auf die Aussage Simhandls.

Verurteilung im März zu einem Jahr bedingt

Schimanek war Mitte März dieses Jahres am Landesgericht Krems zu einem Jahr bedingt verurteilt worden. Die Anklage stand in Zusammenhang mit der Todesanzeige für seinen Vater Hans-Jörg Schimanek senior, auf der das in rechtsextremen Kreisen verbreitete Zitat „... und ewig lebt der Toten Tatenruhm“ und das „Irminsul“-Symbol zu sehen waren. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. Bei einem Rahmen von einem bis zehn Jahren Haft erhielt Schimanek die Mindeststrafe, die bedingt nachgesehen wurde. Schimanek sagte, er habe die Parte „im Auftrag“ seines Vaters erstellt, der Verstorbene habe damit „in keinster Weise“ eine Verbindung zur NS-Zeit hergestellt.

Nach Vorwürfen hatte Schimanek bereits im Februar 2025 um Auflösung seines Dienstverhältnisses als Büroleiter von Rosenkranz gebeten, war aber freiheitlicher Stadtrat in Langenlois geblieben. Nach dem Prozess kündigte Schimanek, der früher auch als Kabinettchef von Norbert Hofer tätig war, an, sein Mandat zurückzulegen und aus der FPÖ auszutreten, um Schaden von der Partei abzuwenden. Weitere Ermittlungen wurden eingestellt.

Scharfe Kritik von ÖVP und SPÖ

ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl kritisierte das „dröhnende Schweigen“ und die „fehlende Distanzierung der FPÖ zum rechtsextremen Milieu“. Auch erinnerte Gerstl an „jüngste Enthüllungen“ über „Verbindungen von parlamentarischen Mitarbeitern im FPÖ-Umfeld ins rechtsextreme und identitäre Milieu“. „Dass nun bekannt wurde, dass jener Mann, der eine Kunstinstallation gegen Antisemitismus zerstört und an sich genommen haben soll, ein Mitarbeiter des FPÖ-Parlamentsklubs ist, verschärft dieses alarmierende Gesamtbild zusätzlich“, so Gerstl.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kritisierte, dass die FPÖ „nach zahlreichen rechtsextremen Skandalen in ihren Reihen noch immer keinen Trennstrich zum rechten Rand“ ziehe. „Kickl und die FPÖ packeln nach wie vor mit den rechtsextremen Identitären und rollen den Feinden der Demokratie den blauen Teppich aus“, so Seltenheim. Dass die FPÖ ihre Verbindungen zum Rechtsextremismus aufrechterhält, zeige auch der Fall Schimanek. Es sei „bezeichnend, dass ausgerechnet das sogenannte “Bildungsinstitut' der FPÖ als Auffangbecken für verurteilte Rechtsextreme fungiert„, so Seltenheim. Er frage sich auch, „wo die Kickl-FPÖ ihre geschassten Freunde von den rechtsextremen Identitären wohl unterbringen wird“. Vom Grünen Rechtsextremismussprecher Lukas Hammer hieß es, es dränge sich der Eindruck auf, dass nationalsozialistische Wiederbetätigung „kein Hindernis, sondern ein Bonus für diesen Job“ sei.

Rechtsextremer Angriff in Leoben: Erhielt einer der Verdächtigen Diversion?

In der Causa rund um einen Angriff auf einen Taxifahrer in Leoben gilt der deutsche Student Yannick Wagemann als einer der Hauptverdächtigen mit engen Verbindungen zu den rechtsextremen Identitären. Der Taxifahrer hatte, nachdem Fahrgäste „Sieg Heil“ gerufen haben sollen, den Notruf betätigt, woraufhin er schwer angegriffen worden sein soll. Seit diesem Fall sollen jedoch, so berichtet der „Standard“, die Verbindungen Wagemanns zu den Identitäten gekappt worden sein.

Schon zuvor war Wagemann aufgefallen: Nach Leoben tauchte ein Video auf, das ihn im Herbst vor dem Parlament zeigt. Zu sehen ist, wie er einen anderen Mann niederringt. Dieser Übergriff führte zu einem Verfahren wegen Körperverletzung. Allerdings wurde nicht nur gegen Wagemann ermittelt, sondern auch gegen jenen Mann, den er zu Boden gerungen hat; und auch gegen unbekannte Täter. Sowohl Wagemann als auch sein Konkurrent erhielten eine Diversion. Diese verpflichtet ihn allerdings zu künftigem Wohlverhalten, weshalb die Diversion nun wackeln könnte.