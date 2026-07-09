Die FPÖ hat sich von zwei Mitarbeitern ihres Parlamentsklubs getrennt. Es waren eher kurzfristige Trennungen. Der eine soll direkt am Überfall auf einen Taxifahrer in Leoben beteiligt gewesen sein, bei dem auch „Sieg Heil“ gerufen worden sein soll. Der zweite war bei einem Vorfall vor dem Parlament im Herbst 2025 dabei, was aber erst jetzt bekannt wurde. Der betroffene Ex-Mitarbeiter dürfte zwar nicht selbst gewalttätig gewesen sein, aber auch nicht schlichtend eingegriffen haben.

Es ist das Mindeste, dass die FPÖ sofort reagiert hat. Doch bei den inkriminierten Episoden geht es nicht nur um zufällige Ausrutscher, sondern um Verbindungen der Freiheitlichen zu einem rechtsextremen und offenkundig auch latent gewalttätigen Milieu. Die Identitären, denen diese Personen angehörten, sind keine „NGO von rechts“, wie es der FPÖ-Chef Herbert Kickl einmal formulierte, sondern eine laut Verfassungsschutzbericht rechtsextreme Verbindung, die im Parlament nichts verloren hat.

Die geforderten Sicherheitsüberprüfungen von Mitarbeitern sind nachvollziehbar, aber demokratiepolitisch heikel. Soll eine der Regierung unterstellte Behörde oppositionelle Mitarbeiter durchleuchten und dann deren Beschäftigung untersagen? Eine Verpflichtung des Arbeitgebers (also des Klubs), sich vor der Anstellung entsprechende Informationen zu besorgen, könnte aber verankert werden. Das wäre Anlassgesetzgebung, aber es gibt nun eben gleich zwei Anlässe.