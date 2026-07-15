Der Jüngere erlitt Schnitt- und Stichverletzungen an den Armen und an einem Bein, der Ältere einen Stich in den Oberkörper, wodurch das Rippenfell verletzt wurde. Beide wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Trotz der Blessuren zeigten sich die beiden komplett uneinsichtig. Die beiden führten sich so auf im Krankenhaus, dass die Securitys geholt werden mussten. Der Leichtverletzte wurde des Spitals verwiesen, der Schwerverletzte wurde sediert, um ihn behandeln zu können.

Der 23-Jährige befand sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr und konnte noch nicht befragt werden. Sein Freund ist nicht mehr auffindbar. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise - auch anonym - werden unter der Telefonnummer 01/31310/Dw57800 entgegengenommen.