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Wien
Sozialhilfe: Armutskonferenz legt komplettes Gesetz vor
Die Armutskonferenz hat für die von der Regierung angepeilte Reform der Sozialhilfe einen Gesetzesvorschlag ausgearbeitet. Der Entwurf soll eine "Hilfestellung für die Regierung im Verhandlungsprozess" sein, so Sozialexperte Martin Schenk zur APA - "mit Anregungen aus der Praxis und der sozialen Realität von Menschen, die in der Politik gerne verdrängt werden". Der Entwurf wurde bereits an die Sozialministerin und die Sozialsprecher der Regierungsparteien übergeben, hieß es.