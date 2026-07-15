Für die Sommerschule in den beiden letzten Ferienwochen, die für Kinder in Deutschförderklassen heuer erstmals verpflichtend ist, haben sich rund 58.600 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Davon sind laut Zahlen des Bildungsministeriums rund 42.800 freiwillig dabei, 15.700 sind dazu verpflichtet. Zum Vergleich: Im Vorjahr nahmen 41.100 Kinder und Jugendliche teil.

Ursprünglich war die Sommerschule 2020 eingeführt worden, um Kinder und Jugendliche mit coronabedingten Lernrückständen beim Lernen zu unterstützen. Seit 2022 steht das Angebot auch Schülerinnen und Schülern mit besonderen Interessen und Begabungen offen. Heuer wird erstmals ein Schwerpunkt auf Sprachförderung gelegt. „Es zeigt sich, dass die Sommerschule eine nachhaltige Bildungsinitiative ist, die Kinder und Jugendliche bestmöglich fördert. Die Anmeldezahlen bestätigen ihre Wirkung“, betonte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Aussendung.

15.700 zum Besuch verpflichtet

Erstmals ist die Teilnahme für jene Kinder verpflichtend, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse am ersten Tag des Sommersemesters eine Deutschförderklasse besuchen oder erst im Sommersemester als außerordentliche Schüler aufgenommen wurden. Das waren laut Zahlen des Ministeriums ursprünglich 16.100 Kinder – die Diskrepanz zu den 15.700 angemeldeten ergibt sich durch jene Kinder, die mittlerweile nicht mehr den außerordentlichen Status tragen bzw. weggezogen sind. Schülerinnen und Schüler, die freiwillig die Sommerschule besuchen, werden von ihren Eltern angemeldet. Wer dazu verpflichtet ist, wird von seiner Schule registriert.

Die meisten Anmeldungen gibt es in Wien (15.700) und Niederösterreich (11.100). In Oberösterreich sind knapp 8.000 Kinder dabei, in der Steiermark 7800, in Tirol 5400, in Kärnten 4200, in Vorarlberg 3000, in Salzburg 2100 und im Burgenland 1300.

Auch deutlich mehr Lehrer

Parallel dazu haben sich auch deutlich mehr Lehrkräfte bzw. Lehramtsstudierende angemeldet. Statt wie im Vorjahr 5600 haben sich bisher knapp 7000 Personen (davon 4900 Lehrkräfte mit aufrechtem Dienstvertrag, der Rest vor allem Lehramtsstudierende bzw. Pensionisten) registriert, die an einer Sommerschule unterrichten wollen. Davon werden rund 4500 auch zum Einsatz kommen. Eine von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ins Spiel gebrachte Verpflichtung für Lehrkräfte bei zu geringen Anmeldezahlen ist damit vom Tisch. Insgesamt wird an 923 Standorten unterrichtet (2025: 780).