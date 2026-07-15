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Schwechat/Wien
Flughafen Wien: Haifischknorpel aus Gepäck gefischt
Zöllnerinnen und Zöllner haben am 5. Juli Schmuggelware im Gepäck eines Passagiers aus China entdeckt. Der Mann hatte 117 Ampullen mit Nahrungsergänzungen in Form von Haifischknorpeln im Koffer, wie das Bundesministerium für Finanzen am Mittwoch mitteilte. Die Ampullen wurden beschlagnahmt, gegen den Reisenden wurde eine Geldstrafe wegen der festgestellten Verstöße gegen den Artenschutz verhängt.