Am Flugplatz in St. Marein bei Wolfsberg geht mit Jahresende eine Ära zu Ende. „45 Jahre in der Gastronomie sind genug“, sagt Isolde Struckl (60), die sich in der Küche um das leibliche Wohl der Gäste kümmert. Der bald 64-jährige Walter Leist hingegen ist im Service tätig – er arbeitet seit mittlerweile 49 Jahren in der Gastro. Das Wirtepaar aus St. Jakob betreibt nun seit 30 Jahren das Speiselokal „Ikarus“ am Flugplatz, mit Jahresende gehen sie in Pension.

„Die Gastro hat sich grundlegend geändert“, blickt die Wirtin auf die letzten Jahrzehnte zurück: „Das Abendgeschäft ist mit dem Rauchverbot eingebrochen und mit der Corona-Pandemie noch mehr. Mit Getränken allein kann man heute nicht mehr überleben, rein mit Essen auch nicht. Mit unserem Speiselokal haben wir eine gute Mischung. Das Hauptgeschäft machen wir Freitag, Samstag und Sonntag“, sagt Struckl, die ihre Gäste noch bis Jahresende mit gutbürgerlicher Küche verwöhnen wird. Geöffnet hat das „Ikarus“ bis dahin mittwochs bis sonntags von 10 bis 19 Uhr.

„Walter Leist und Isolde Struckl haben das Speiselokal gut aufgebaut und es läuft gut. Wir wünschen uns, dass es als Speiselokal weitergeführt wird“, sagt Peter Feldenczer, Obmann des Kärntner Luftfahrerverbandes (KLV) Wolfsberg, der nun auf der Suche nach neuen Pächtern ab Jänner 2027 ist. „Wenn es von den neuen Pächtern gewünscht ist, lassen wir gegen eine Ablöse alles da. Von der Einrichtung bis hin zum Geschirr“, erklärt Struckl, die keine Ablösesumme nennen will: „Wir werden uns sicher einigen können.“ Im Speiselokal selbst, das auch für Feiern reserviert werden kann, können 40 Personen sitzen. Weitere 40 Plätze stehen im Sitzgarten zur Verfügung. „Wir haben weit und breit sicher die schönste Terrasse“, sagt die Wirtin. Auch ein Spielplatz für junge Gäste steht bereit.

„Es ist alles da, um weitermachen zu können. So gesehen könnten die neuen Pächter gleich im Jänner loslegen“, sagt Christoph Scheer, Kassier beim KLV Wolfsberg. Interessenten können sich unter 0664 / 546 80 17 (Feldenczer) oder unter 0664 / 544 18 55 (Scheer) melden. „Uns ist wichtig, dass das Lokal offen hat, wenn der Flugplatzturm besetzt ist und dass es im Sommer keine längeren Schließzeiten gibt“, sagt der Obmann des Kärntner Luftfahrerverbandes Wolfsberg, der leidenschaftlich gerne fliegt. „Die Fliegerei ist in den letzten Jahren weniger geworden“, gesteht sich Feldenczer ein: „Mit den teuren Wartungen und dem Sprit ist das Fliegen inzwischen eine Preisfrage.“ Die beliebten Flugtage haben übrigens seit dem tödlichen Unfall 2019 nicht mehr stattgefunden.

Aus Frühbar wurde Speiselokal

Bevor das „Ikarus“ zum Speiselokal wurde, war es eine Frühbar. „Aber das ist schon lange her“, sagt Feldenczer. Der frühere Thürnerwirt habe aus der Bar ein Speiselokal gemacht, das danach einige Jahre von Familie Forsthuber gepachtet wurde – ehe Isolde Struckl und Walter Leist Ende 1996 übernommen haben.

Gerne erinnert sich Feldenczer zurück, als der Hangar für Veranstaltungen ausgeräumt wurde: „Für Kämpfe von Box-Europameister Joe Tiger Pachler oder später für Konzerte. Bei uns im Hangar haben sogar die ,Leningrad Cowboys‘ gespielt.“ Organisiert wurden die Konzerte vom Lavanttaler Kulturverein „Open the Box“ mit Manfred Mörth, der mit Philipp Habsburg und später mit Christian Rainer die Strippen zog. „1991 oder 1992 haben wir mit Konzerten im Hangar begonnen und 13 Jahren lang veranstaltet“, erzählt Mörth, der gute Kontakte zu Agenturen aufgebaut hat. „Wenn Konzerte gut funktionieren, bekommt man das nächste Mal bekanntere Bands“, erklärt Mörth das Geschäft: „Natürlich war immer alles eine Geldfrage. Bands sind nur leistbar, wenn sie noch nicht so bekannt sind.“ 600 bis 700 Konzertgäste wurden laut Mörth bei Konzerten im Hangar gezählt.

Fotos vom legendären Konzert der Leningrad Cowboys 1999

„Wir haben sechs Konzerte im Hangar veranstaltet, wobei uns die Flieger geholfen haben, die Flugzeuge aus dem Hangar zu räumen. Und auch jede Menge Jungmusiker. In Summe haben 30 oder 40 Leute angepackt“, erinnert sich Mörth. „Wir haben immer geschaut, dass wir junge heimische Bands im Vorprogramm haben. Bei den ,Leningrad Cowboys‘ 1996 hatten wir acht heimische Bands als Vorgruppe. Im Laufe der Zeit wurde das schwieriger, weil die Agenturen drei, vier Bands als Paket mitgeliefert haben.“

Der 800 Quadratmeter große Hangar wurde früher für Veranstaltungen ausgeräumt © Bettina Friedl

2004 war Schluss mit Konzerten im Hangar, der Kulturverein, der neben Konzerten auch Kabaretts veranstaltet hat, löste sich auf. „Die Stadt Wolfsberg hat uns damals unter Bürgermeister Gerhard Seifried und Vize Heimo Toefferl die Subvention gestrichen, obwohl unser Verein damals das halbe Kulturprogramm der Stadt organisiert hat. Vielleicht war das auch gut so, sonst wäre ich nicht mehr zum Malen gekommen“, sagt der Künstler Mörth.