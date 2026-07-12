Alko-Lenker stürzte in Kärnten rund 50 Meter in Wald

Ein schwer alkoholisierter 19-jähriger Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Sonntag auf der Erzbergstraße in Bad St. Leonhard im Lavanttal in Kärnten (Bezirk Wolfsberg) einen Unfall gebaut. Der junge Mann war gerade bergwärts gefahren, als er aus unbekannter Ursache von der Straße abkam und mit dem Auto rund 50 Meter in den angrenzenden Wald abstürzte. Der Kärntner wurde verletzt und in das Krankenhaus Wolfsberg eingeliefert, berichtete die Polizei.