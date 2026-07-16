Es ist wie verhext. Volkswagen zählt in Österreich Top-Zahlen, in Europa hält man bei E-Autos die Marktführerschaft inne, die Produkte sind wieder auf dem Niveau, das man sich von einem Volkswagen erwartet – und dann überschatten Schlagzeilen die Erfolgsmeldungen.

50 Prozent der Modelle sollen auslaufen, im ganzen Volkswagenkonzern (wird immer wieder mit der Marke verwechselt, im Konzern sind Audi, Seat/Cupra, das mit Abstand am besten funktionierende Skoda, Porsche etc.) sind Einsparungen geplant, auch Werke sollen geschlossen werden. Man kann so eine Modellvorstellung heute nicht mehr schreiben ohne den Bogen so weit zu spannen: Für Volkswagen ist es eine extrem schwierige Situation, extern wie intern, ausgerechnet jetzt, da man in der E-Mobilität immer mehr Grip bekommt. Sprich: Die Produkte passen, sind modern, von China bis Europa.

Der ID.Cross ist wieder einer der ihren

Bei den ersten getarnten Testfahrten mit dem ID.Cross spürte man förmlich die Aufbruchsstimmung in der Mannschaft, Volkswagen-Techniker erklärten voller Stolz, das sei wieder ein „echter“ Volkswagen, da hörte man keinen Stallgeruch eines PR-Sprechs, das war authentisch und offen. Der ID.Cross ist offenbar wieder einer der ihren. Der ID.Cross ist ein Auto, an dem sich die Mannschaft wieder festhalten kann – und vor allem will. Das alles schrieben wir nach der ersten Ausfahrt im getarnten ID.Cross.

Und jetzt steht er ungetarnt vor uns (siehe auch Video): Der intern scherzhalber genannte „Baby-Touareg“ schlägt ein neues Kapitel für die E-Mobilität bei Volkswagen auf. Knapp über vier Meter lang, er kann bis zu 1,2 Tonnen Zugkraft, das Spektrum für so ein kleines Elektro-SUV hat sich damit dramatisch erweitert.

Weniger Gewicht, beweglicher auf der Straße: ID.Cross

Volkswagen hat die Konzeption seiner E-Autos neu aufgestellt: Es gibt Frontantrieb, man ist leichter als die Schwesternmodelle des ID.3, die Gewichtsklasse nähert sich den früheren Golfjahren, der ID.Cross ist gelenkiger, beweglicher als man es vom ID.3 kennt, wir sehen neue, sensiblere Dämpfer zum Beispiel an der Vorderachse, die Verbundlenkerachse hinten samt neuer Charakteristik, unterm Strich: höherer Federungskomfort, besseres Abrollverhalten. Lenkt besser, fühlt sich besser an, wie wir in den ersten Fahrtests bereits erfuhren – und beschrieben. Auch die Rekuperation (Werte bis zu 2,2 G) bereitet ein sportliches Vergnügen, wie man am besten Energie spart. Das Energie-Management basiert darauf, mit exzellenten (Verbrauchs)-Werten. An der Hinterachse sind übrigens wieder Scheibenbremsen am Werk.

Zum ersten Mal sehen wir das Cockpit: Zentrale Einheiten sind über Tasten zu bedienen, man hat Knöpfe, über die man am Lenkrad Funktionen ansteuern kann, es ist ein haptisch-funktionales Erlebnis, es funktioniert richtig gut – und man findet vom Infotainment bis zur Klimaanlage schnell Orientierung. Auch die Materialauswahl ist wesentlich besser geworden – der ganze Fortschritt als authentisches Bekenntnis zu einem Neuanfang.

ID.Cross: Platz und Leistungsstufen

Beim Platzangebot gibt es nichts zu meckern, auch im Fond (4,15/1,79/1,58 m L/B/H) sitzt man gut. Kinder, das macht die E-Mobilität auf diesen 4,15 Metern Länge mit ihren neuen Layouts möglich, genauso wie die 475 l Kofferraum-Volumen. Das schaut bei einem Auto von der Größe wie eine Fallgrube, wenn man den Kofferraumboden weggibt und dort noch Kisten verstauen kann.

Die Leistungsstufen des E-Motors liegen bei 85 kW, 99 kW und 155 kW, mit zwei Batteriegrößen (37 kWh und 52 kWh netto) kann man unterschiedliche Fahrprofile abdecken, maximal kommt man 426 Kilometer weit. Bei den Batterie-Zellchemien und Ladegeschwindigkeiten wird wieder aufgeteilt auf LFP- (37 kWh/90 kW) und NMC-Batterie (52-kWh/105 kW). Das könnte mehr sein, aber das ist schon auch der einzige Wehrmutstropfen.