Die Hiobsbotschaften aus der Automobilwirtschaft fluten täglich die Nachrichtenkanäle: Der Volkswagenkonzern will statt 50.000 insgesamt 100.000 Mitarbeiter abbauen – und gleich vier Werke schließen. Es sind die Ausläufer eines Tsunamis, der auch Österreich treffen wird, denn die heimische Zulieferindustrie ist überproportional mit der deutschen Autoindustrie vernetzt. Jede seismographische Erschütterung am Arbeitsmarkt trifft Österreich deshalb doppelt so hart, weil Jahrzehnte Verlass war auf den Wirtschaftsmotor Deutschland. Dieses Vertrauen, dass ohnehin alles gut geht, bezahlt man nun teuer. Hört man sich in der Branche um, heißt es: Es wird Österreich noch viel schlimmer treffen, als man jetzt abschätzen kann. Und die schlechten Nachrichten scheinen kein Ende zu nehmen. Mercedes fordert bei seinen Mitarbeitern mehr Arbeit, bei gleichem Lohn, außerdem wolle man „mit Hochdruck die Kosten senken“, Porsche, BMW wollen genauso Personal abbauen, es trifft alle.

Zulieferer und Unternehmen aus der Autowelt in Österreich sagen: So schlimm war es noch nie, Aufträge werden auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben, Verträge nachverhandelt oder überhaupt storniert. Leitbetriebe wie AVL List oder Magna spüren den ungeheuren Druck, längst fixierte Projekte werden wieder auf den Prüfstand gestellt. Die Frage ist: Kann man den Industriestandort Österreich überhaupt noch retten?

Sieht man sich Opfer oder findet man ein neues Selbstverständnis?

Man hat jetzt zwei Möglichkeiten: Man rollt alle Hintergründe der Krise in Deutschland auf und zerredet sie. Aber es hilft uns nicht weiter, dass wir uns als Opfer verstehen.

Generationen haben Österreich wieder aufgebaut, es ging um das Aufbauen, nicht um die Arbeitsstunden. Es ist so eine Gesellschaft entstanden, die daraus ihr Selbstverständnis und ihr Selbstbewusstsein bezog. Wir haben etwas geschaffen, gemeinsam. Dieses Verständnis, dass Arbeit ein elementarer Bestandteil unseres Lebens ist, hat man heute in der Diskussion um die Work-Life-Balance verloren. Arbeit als Anhängsel eines Lebens, das wird nicht funktionieren in so einer existenziellen Krise. Wer beruflich die Möglichkeit hat in China oder in anderen boomenden Ländern mit Menschen zu reden, ihnen zuzuhören, wie sie die Arbeit sehen, und wie stolz sie auf ihre Arbeit sind, bekommt eine andere, offenere Perspektive. Und die Gewissheit: Mit einem Scheuklappendenken, der Fokussierung auf eine Work-Life-Balance und ohne Lust auf Leistung werden wir es nicht schaffen.

Ein Vorschlag, unter einer Bedingung

40 Stunden ist die offizielle Wochenarbeitszeit in Österreich, je nach Kollektivvertrag liegt sie auch darunter. Mehr Arbeit, gleicher Lohn, samt Jobgarantien und der Bedingung klare Regeln aufzusetzen, damit Überstunden bezahlt werden und Zeitaufzeichnungen nicht mehr gefaked werden müssen: Es sollte uns etwas wert sein, darüber nachzudenken und diese Diskussion endlich zuzulassen. Sonst werden wir das Opfer sein, zu dem wir uns selbst machen.