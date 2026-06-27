Droht bei Volkswagen ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen? Ökonomen sehen in der möglichen Entwicklung, über die das Manager Magazin Ende der Woche berichtet hatte, jedenfalls ein Zeichen für die schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und die zunehmende Konkurrenz aus China. „So sieht leider Strukturwandel aus“, sagte der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank (HCOB), Cyrus de la Rubia. „Es ist einfach so: Chinas Industrie trifft unsere Kernindustrien – Auto, Maschinenbau, Chemie – wie ein Tsunami.“

Hätte man einige wichtige Reformen in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit früher angegangen, wäre der Effekt weniger dramatisch. „Aber spürbar wäre er dennoch.“

„Noch kein Ende der Hiobsbotschaften“

Das sieht ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski ganz ähnlich. „Das ist natürlich konjunkturell relevant“, sagte der Ökonom. Es zeige erneut, dass sich strukturelle Schwäche, Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und Transformation auf den Arbeitsmarkt und die Realwirtschaft auswirken. Genauso machten sich sieben Jahre faktischer konjunktureller Stagnation irgendwann auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. „Insgesamt zeigt das alles, dass es immer noch kein Ende der Hiobsbotschaften in der deutschen Industrie gibt“, sagte Brzeski mit Blick auf VW.

Europas größter Autobauer steht einem Medienbericht zufolge vor einem weiteren massiven Stellenabbau. In den nächsten Jahren sollten im Konzern weltweit bis zu 100.000 der aktuell rund 657.000 Arbeitsplätze wegfallen, berichtete das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Insider. Demnach könnten mittelfristig vier Werke geschlossen werden. Insider bestätigten Reuters, dass VW vor einem weitreichenden Konzernumbau steht. „Auf den Standort Deutschland wirft das ein schlechtes Licht“, sagte der Chefvolkswirt der ABN Amro Deutschland, Alexander Krüger. Die Pläne unterstrichen die Dringlichkeit nachhaltiger Strukturreformen.

„Autoindustrie ist und bleibt in einer Krise“

„Die Automobilindustrie ist und bleibt in einer Krise“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. „Insgesamt kann der Ausbau der Rüstungs-, Luft- und Raumfahrt-Industrie auf Dauer wahrscheinlich etwa die Hälfte der Verluste an Arbeitsplätzen und heimischer Wertschöpfung ausgleichen.“ Auch Experte de la Rubia geht davon aus, dass viele Mitarbeiter von anderen Unternehmen, etwa aus der Rüstungsbranche, aufgefangen werden dürften. Darüber hinaus könnte sich der öffentliche Sektor als Miteigentümer von VW dafür einsetzen, dass die Pläne etwas abgeschwächt werden oder die Sozialpläne den betroffenen Mitarbeitern zugutekommen. „Natürlich werden hier nicht auf einen Schlag 100.000 Menschen entlassen, sondern wird es unterschiedliche Formen geben“, sagte Brzeski. „Der eine geht in Frührente und taucht gar nicht mehr in der Statistik auf, der andere meldet sich nach Abfindungen erst nach einiger Zeit als arbeitslos.“

HCOB-Chefvolkswirt de la Rubia sieht die Automobilbranche mitten in einem Strukturwandel - weg von fossilen Antrieben, hin zu elektrischen. „Dieser Schritt von VW dürfte auch den letzten Politikern und Managern die Augen geöffnet haben, dass mit fossilen Autos kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist“, sagte er zu dem drohenden Stellenabbau.