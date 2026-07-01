Licht und Schatten – für den steirischen Arbeitsmarkt trifft dieses Bild auch weiterhin zu. Insgesamt hat die Arbeitslosigkeit auch im Juni zugelegt: Steiermarkweit waren mit Monatsende 35.502 Personen als arbeitslos beim AMS gemeldet, ein Zuwachs von 1221 Personen oder 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hinzu kommen 8432 Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Das sind um 5,1 Prozent mehr als Ende Juni 2025.

Die Lichtblicke: „Besonders positiv ist, dass junge Menschen etwas bessere Chancen haben, einen Job zu finden", betont Karl-Heinz Snobe. Der Geschäftsführer des AMS Steiermark kann auf einen Rückgang der arbeitslosen Menschen unter 25 Jahren von 3,3 Prozent auf 3360 Betroffene verweisen. Auch die Gesamtbeschäftigung im Bundesland präsentiert sich mit 551.000 Personen (minus 0,1 Prozent) weitgehend stabil. Knapp aber doch zugelegt hat auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen, beim AMS Steiermark liegt der Bestand bei 10.977 Jobs, ein Plus von 0,5 Prozent.

„Bleibt die größte Herausforderung“

Sehr unerfreulich entwickelt sich indes weiterhin die Lage für Langzeitarbeitslose in der Steiermark. Sie bleibe „die größte Herausforderung“, wird auch beim AMS betont. Konkret waren mit Stand Ende Juni 7209 Personen bereits länger als ein Jahr ohne Job – das sind um 1532 Betroffene mehr als im Vorjahr, ein Anstieg von satten 27 Prozent. Weiterhin schwierig gestaltet sich auch die Situation für Frauen am steirischen Arbeitsmarkt, hier kletterte die Arbeitslosigkeit um 1030 Personen bzw. 6,7 Prozent auf 16.373 arbeitslose Frauen. Zum Vergleich: Die Zahl der arbeitslosen Männer stieg um 1,0 Prozent auf 19.129 Personen.

Karl-Heinz Snobe, Geschäftsführer des AMS Steiermark: „Wir sehen, dass vor allem Frauen, ältere Personen und Langzeitarbeitslose mehr Unterstützung brauchen“ © Klz / Nadja Fuchs

„Wir sehen, dass vor allem Frauen, ältere Personen und Langzeitarbeitslose mehr Unterstützung brauchen. Unser Ziel ist es, diesen Menschen mit passenden Angeboten und Qualifizierungen den Weg zurück in Arbeit zu erleichtern" unterstreicht Snobe.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Branchen

Ein Blick auf die Branchen zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild: „Rückgänge gibt es etwa im Bau (2058 arbeitslose Personen; minus 5,2 Prozent), im Verkehr (1574; minus 5,4 Prozent) sowie in der Gastronomie (3154; minus 5,7 Prozent)", geht aus den Daten des AMS Steiermark hervor. Zuwächse seien hingegen vor allem im öffentlichen Bereich (6632 gemeldete Arbeitslose; plus 11,6 Prozent), bei wirtschaftsnahen Dienstleistungen (8171; plus 5,3 Prozent) sowie im Handel (4772; plus 3,9 Prozent) zu verzeichnen. In der Industrie, also dem Bereich „Herstellung von Waren“, sind mit Ende Juni 4395 Arbeitslose beim AMS gemeldet, ein Anstieg von 1,9 Prozent. Die offenen Stellen legten hier aber um 35,8 Prozent auf 1122 zu.

In den Arbeitsmarktbezirken Liezen, Murau, Leoben, Bruck/Mur und Hartberg ging die Arbeitslosigkeit im Juni zurück.