Drei Tage lang kämpften die Einsatzkräfte in Osttirol gegen einen Waldbrand in Virgen. Sie waren dabei aber nicht alleine: Neben Hubschrauber-Crews und Kameraden aus anderen Bundesländern ist es vor allem den Einheimischen zu verdanken, die unermüdlich Wasser zum Einsatzort anlieferten.

Unfassbare 875.800 Liter Wasser brachten bis zu elf Landwirte der Umgebung in 165 Fuhren zum Einsatzort. Im steilen Berghang selbst wurden kilometerlange Löschleitungen gelegt. Sieben Hubschrauber kreisten zu Spitzenzeiten über dem Berg und warfen wieder und wieder Wasser ab. Feuerwehrkameraden aus den Bezirken Schwaz und Kitzbühel in Nordtirol sowie aus Kapfenberg in der Steiermark brachten Spezialgerätschaften mit und halfen ebenfalls dabei, das Feuer zu bekämpfen.

„Die Arbeit in den Nachtstunden war Gold wert. Teilweise standen Feuerwehrleute über 24 Stunden durch im Einsatz. Aber so konnten wir das Feuer in den Griff bekommen und verhindern, dass es auf den Nebenhang überschlägt, sonst wären wir wohl heute noch im Einsatz“, erzählt Harald Mair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Virgen, während er gemeinsam mit anderen Kameraden am Dienstag die Gerätschaften am Berg zusammenräumt und sortiert.

480 Feuerwehrleute

Von bis zu 450 Feuerwehrleuten, die dort im Einsatz standen, war noch am Montag die Rede. „Bis zu 480 werden es aber wohl gewesen sein“, meint Mair, der sich bei Brandausbruch am Freitag noch im Ausland befand und erst am Samstag zu den Löscharbeiten dazugestoßen ist. Da fand er bereits einen geordneten und bestens koordinierten Einsatz vor, wie der Kommandant ausdrücklich lobt: „Die Einsatzleitung hat von Anfang an sehr strukturiert gearbeitet und die Leute richtig eingeteilt.“ Die Koordination der Einsatzkräfte sowie der Wasser liefernden Bauern übernahm der Bezirksstab unter der Leitung von Manfred Schorn.

Dass Bauern beim Löschen mithelfen, sei auch in der Vergangenheit schon vorgekommen, „wenn sich in der Nähe kein Gewässer oder keine Wasserzufuhr befindet“, erklärt Mair. Auch bei einem Waldbrand Montagabend in Oberlienz rückten die Landwirte mit ihren Güllefässern aus. Doch in dem Ausmaß wie in Virgen sei das einzigartig gewesen.

Zehn Hektar zerstört

Mittlerweile wurde mithilfe eines Überprüfungsfluges der Polizeidrohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, sichergestellt, dass sich keine Glutnester mehr im Boden befinden und der Brand nicht mehr aufflammt. Insgesamt wurden beim Brand zehn bis zwölf Hektar Wald zerstört. Am Donnerstag ist noch ein Überflug durch die Landesleitstelle geplant, um den entstandenen Schaden genau beziffern zu können.