Zwölf Hektar Wald standen in den letzten Stunden in Virgen in Osttirol in Flammen. „Und es ist vor allem den Feuerwehrleuten der Nachtschicht von Freitag auf Samstag zu verdanken, dass es nicht mehr wurde“, sagt Virgens Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler. Immerhin ist das Brandzentrum nicht weit von einer Siedlung entfernt.

Auch wenn die Lage mittlerweile unter Kontrolle scheint - mit einem „Brand Aus“ ist noch länger nicht zu rechnen. „Wir werden am Samstagabend und am Sonntag in der Früh nochmals mit den Wärmebildkameras das Gelände überfliegen. Wenn es dann etwas kühler ist, hoffen wir, die Glutnester leichter zu finden.“

Dietmar Ruggenthaler, Bürgermeister von Virgen in Osttirol © KK/Gemeinde

Die Hubschrauber und die Hochdruckfässer bleiben auch den Abend und die Nacht über im Einsatz, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreiten kann. Am Sonntag stehen dann Arbeiten im Wald an. Man muss Glutnester umgraben, damit der Brand nicht in einigen Stunden von Neuem ausbrechen kann.