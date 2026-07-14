Kultur trifft Hochgebirge: Bereits zum zweiten Mal machte der Theaterwagen Porcia Station am Mölltaler Gletscher. Erstmals wurde die Bergstation auf 2800 Metern Seehöhe in eine außergewöhnliche Freiluftbühne verwandelt. Damit zählt die Veranstaltung zu den höchstgelegenen Theateraufführungen Kärntens.

Bei freiem Eintritt konnten Besucherinnen und Besucher zwei Stücke genießen. Trotz wechselhafter Wetterbedingungen ließen sich zahlreiche Gäste dieses besondere Erlebnis nicht entgehen. Das positive Feedback der Besucher zeigte, dass Kultur und Berge hervorragend zusammenpassen.