Ganz nach dem Motto „The Whole Life is a Kirchtag“ stand Amlach am vergangenen Wochenende in Feierlaune und lockte beim Amlacher Kirchtag an zwei Tagen zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Sportplatz. Für die reibungslose Organisation zeichnete die Zechgemeinschaft Amlach verantwortlich, deren 29 Mitglieder mit großem Einsatz zum Gelingen des Festes beitrugen. An der Spitze der Gemeinschaft stehen Zechmeister und Obmann Mathias Mitterling sowie Zechmeisterin Laura Lauritsch. Unterstützt wurden sie unter anderem von Manuel Sagmeister, Carmen Milachowski und Bianca Stronner.

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen der Unterhaltung, bei der beim Vorkirchtag rund 900 Besucher im Festzelt für eine ausgelassene Atmosphäre sorgten und zu den Klängen von der Band „FolkXtime“ feierten. Parallel dazu heizte „BEATARTS“ im Discozelt den Feiernden kräftig ein. Der Sonntag begann um 9.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, ehe beim traditionellen Frühschoppen am Sportplatz gemütliche Stunden folgten. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Duo „StoFlo“ mit Stefan Walchensteiner und Florian Duschnig, das den zahlreichen Gästen einen stimmungsvollen Ausklang des Festwochenendes bereitete. Mitgefeiert hat am Sonntag unter anderem die erste Vizebürgermeisterin aus Spittal Angelika Hinteregger.