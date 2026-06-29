Hermagors evangelische Kirchengemeinde feierte am Sonntag den 100. Geburtstag ihrer Schneerosenkirche. Es war ein grandioses Fest der Freude, der dankbaren Erinnerung, des Glaubens, der Gemeinschaft wie der Zuversicht. „Welch großartiges Jubiläum, das wir heute in einer Kirche feiern dürfen, in der man noch die Gründerzeit und ihre Geschichte atmen kann“, schwärmte die evangelische Bischöfin Cornelia Richter.

Kärntens Superintendentin Andrea Mattioli zeigte sich offensichtlich vom morgendlichen Fußball-Jubelruf eines ORF-Reporters angetan. „Bis du deppert“, rief sie in den vollbesetzten Kirchenraum und verneigte sich gleichsam vor „dem beispielhaften Mut und der Energie“ der damaligen Kirchenbauer, so etwas Großes in einer so wirtschaftlich schwierigen Zeit realisiert zu haben. Laut Pfarrer Reinhard Ambrosch hat sich seine Kirchengemeinde auf vielfache Weise auf dieses Jubiläum vorbereitet. Allein für die umfangreichen Sanierungsarbeiten wurden, wie Kurator Karl Wassertheurer berichtete, 3000 freiwillige Arbeitsstunden verrichtet.

Im Anschluss wurde Kirchtag gefeiert

Hermagors katholischer Stadtpfarrer Georg Granig betonte seine Bereitschaft zu einer lebendigen Ökumene, Bürgermeister Leopold Astner und Landtagsabgeordneter Luca Burgstaller überbrachten die Glückwünsche seitens der Stadtgemeinde und des Landes. „Unsere Vorfahren haben uns ein Haus des Glaubens, der Hoffnung und der Zuversicht hinterlassen“, zeigte sich Karl Heinz Essl, Enkel des maßgeblichen Kirchengründers Georg Essl I., dankbar.

Mitgefeiert haben ebenso Hermagors Bürgerfrauen, die Obergailtaler Trachtengruppe und die Feuerwehr. Diözesankantor Martin Lehmann und ein Ensemble der Stadtkapelle Hermagor unter Hans Grolitsch gaben dem Fest den musikalischen Rahmen. Nach dem farbenfrohen Festzug von der Kirche zum Rathaus wurde „Jubiläumskirchtag“ gefeiert.